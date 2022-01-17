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Милота дня: сыновья MONATIK’а поддержали его во время выступления в Нью-Йорке

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17 января, 17:45
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Мультиартист MONATIK выступил на одной из самых престижных сцен мира. Его поддержали сыновья, появившись с отцом на выступлении
Сыновья Дмитрия Монатика поддержали звездного отца на концерте в Нью-Йорке
Сыновья Дмитрия Монатика поддержали звездного отца на концерте в Нью-Йорке / Фото: instagram.com/irinamonatik, пресс-служба

Случилось то, чего с таким нетерпением ждали зарубежные поклонники MONATIK, одного из самых популярных украинских артистов. Музыкант с большим успехом выступил на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Напомним, MONATIK завершил третий масштабный тур по США, который закончился аншлагом с полным залом на Таймс-сквер, да еще и при колоссальной поддержке наследников Монатика. Фанаты артиста в унисон пели любимые хиты MONATIK "Каждый раз", "Зажигать/JoMo", "Кружит", "LOVE IT ритм", "Сильно" и многие другие.

В рамках 2-часового шоу MONATIK в Нью-Йорке поклонники смогли насладиться хореографическими постановками, хитами и яркими костюмами от FROLOV.

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MONATIK провел финальный концерт в рамках JOMO USA Tour 2022
MONATIK провел финальный концерт в рамках JOMO USA Tour 2022 / Фото: пресс-служба

Но также больших оваций удостоились дети Дмитрия и Ирины Монатик – сыновья Даня и Платон. Малыши, которых еще не так давно пара скрывала от любопытных глаз, впервые вышли на сцену в момент, когда их знаменитого отца позвали на бис. Конечно же, этот факт вызвал большую порцию умиления у всех, кто присутствовал на концерте.

Сыновья Дмитрия Монатика поддержали его во время выступления в Нью-Йорке
Сыновья Дмитрия Монатика поддержали его во время выступления в Нью-Йорке / Фото: пресс-служба

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Не скрывая эмоций, MONATIK так прокомментировал яркое завершение своего тура JOMO USA Tour 2022:

New York #ТакУмеешьЛишьТы Благодарю от души!!! Это было так громко!!! Так ярко!!! Мы по-настоящему засияли, а Даня и Платон впервые увидели уважаемую аудиторию со сцены. В целом, это был незабываемый тур! Благодарю всех и лично каждого, кто посетил JoMo и вместе с нами создавал эти бесценные эмоции!!! Искренне надеемся, что совсем скоро увидимся вновь, счастливы, да здоровы!

MONATIK прокомментировал успех тура по США
MONATIK прокомментировал успех тура по США / Фото: пресс-служба

Смотрите, как это было:

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К слову, сегодня также обсуждают яркое выступление Тины Кароль в Грузии.

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