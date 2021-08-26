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Мишина и Эллерт после расставания вместе отдыхают на Кипре – фанаты застали их в аэропорту

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
26 августа, 12:20
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В июле стало известно, что одна из самых обсуждаемых пар украинского шоу-бизнеса, Ксения Мишина и Александр Эллерт, расстались. Прошел месяц и фанаты уверены, что экс-влюбленные помирились
Ксения Мишина отдыхает с Александром Эллертом на Кипре
Ксения Мишина отдыхает с Александром Эллертом на Кипре / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Многие поклонники пары не могли поверить в то, что Ксения и Александр больше не вместе. Казалось, фанаты переживали больше, чем сами Мишина и Эллерт.

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Прошло чуть больше месяца после того, как Ксения заявила, что они с Александром больше не пара и шанс на примирение нет. Но уже сейчас появились слухи об их воссоединении. Поводом для этого стало видео, которое появилось в TikTok. На нем парочка стоит в аэропорту и смотрит в окно. Сейчас Ксения отдыхает на Каипре вместе с сыном. А, возможно, вместе с ними и Александр.

В Instagram Ксения разместила снимок, который, по мнению ее поклонников, сделал Эллерт. О своих догадках они написали в комментариях:

  • Кто фоткал? Сын или Эллерт?
  • Классно Эллерт фоткает.
Скриншот: Instagram
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Особо внимательные поклонники заметили, что в Instagram Ксения якобы "засветила" на видео телефон Александра, который лежал у нее в номере. Смартфон опознали по цвету чехла. Еще одна подписчица Мишиной уверяет, что звезда случайно показала Эллерта в Instastories, но быстро удалила.

  • Ксю сама вчера в Instastories запалила Сашу, а потом быстро удалила.
  • Когда Ксю снимала румтур, его телефон стоял на зарядке, у него мятный чехол.

Скриншот: Instagram

Возможно, слухи небезосновательны, ведь недавно Эллерт поздравил Мишину с годовщиной их отношений.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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