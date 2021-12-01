Мишина намекнула, почему они с Эллертом расстались: Все абьюзивно и токсично

Поклонники были крайне шокированы, когда узнали о разрыве отношений актрисы и шоумена. Но какова же настоящая причина расставания – артисты до сих пор не называют

Ксения Мишина и Александр Эллерт разошлись летом 2021 года. / Фото: Instagram

Фанаты все еще надеялись на то, что возлюбленные вместе. Но их снова ожидало разочарование – Мишина и Эллерт отписались друг от друга в соцсетях и даже удалили общие фото. Сама Ксения подчеркнула, что она окончательно разорвала отношения с Сашей и не планирует их восстанавливать.

В программе Алексея Дурнева, звезда впервые намекнула на причины расставания с Эллертом, но официально их не называла. В частности, речь шла о токсичности и абьюзе в этом романе.

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Более того, когда Леша в шутку выразил надежду, что их отношения возобновятся, то Мишина заявила, что они окончательно разошлись. А судя по выражению лица и мимики актрисы, ей неприятна тема романа с Сашей.

Александр Эллерт и Ксения Мишина / Фото: instagram.com/ellert_a

Также Дурнев пошутил о том, что слова Мишиной о расставании с шоуменом можно вырезать из шоу, указав, что парочка часто устраивала громкие разрывы и яркие примирения. Однако Ксения дала понять, что это не так.

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Кроме того, в программе вспомнили романтический жест Александра, когда тот арендовал вертолет и оригинально признался в любви артистке. Однако, по словам Мишиной, сейчас такой поступок "не сработает".

Дурнев также отметил и поездку экс-пары в Буковель, когда они счастливые катались на санях и снимали это на видео. Но в ответ на это Ксения неожиданно заговорила об абьюзе и токсичности.

Да, катались, прикольно... Я просто люблю все, что страшно. Все, что страшно и токсично... Все, что абьюзивно – я люблю, но на время, потом все, – заявила Мишина.

Возможно, в отношениях с Эллертом царили токсичность и абьюз. Ведь Мишина намекнула именно на эти проблемы. Однако, что на самом деле происходило между ней и экс-любимым – она не рассказала. Так что фанам остается только догадываться.

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Когда Ксения Мишина и Александр Эллерт расстались

Напомним, Ксения была главной героиней первого сезона романтического реалити "Холостячка". В финале шоу девушка выбрала Александра Эллерта, с которым у нее завязались теплые отношения.

Ксения Мишина и Александр Эллерт отписались друг от друга в Instagram / Фото: пресс-служба СТБ

Однако в июле 2021 года стало известно, что одна из самых обсуждаемых пар украинского шоу-бизнеса рассталась.

Мишина не стала раскрывать детали расставания, но сообщила об этом драматическим словам:

Случилось это внезапно и навсегда. Понимание того, что человек больше не должен иметь никакого отношения к моей жизни. Мы больше не пара, это мое окончательное решение, – написала она в Instagram.

Впрочем, после заявления о разрыве, Мишину и Эллерта "застукали" вместе на отдыхе.

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