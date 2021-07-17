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Мишина после расставания с Эллертом: "Расту, принимаю и благодарю жизнь"

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
17 июля, 16:15
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Поклонники шокированы новостью о том, что их любимая пара распалась спустя 10 месяцев после начала отношений. Многие были уверены, что Мишина и Эллерт поженятся
Ксения Мишина сделала первую публикацию в Instagram после заявления о расставании с Александром Эллертом
Ксения Мишина сделала первую публикацию в Instagram после заявления о расставании с Александром Эллертом / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Неожиданно для многих распалась одна из самых романтичных пар украинского шоу-бизнеса – актриса Ксения Мишина и комик и сценарист Александр Эллерт.

Мы уже писали о том, что у поклонников пары есть три версии, согласно которым влюбленные больше не вместе. Некоторые предположили, что все это пиар-ход или шутка. Что бы ни писали в соцсетях фанаты пары, похоже, Ксения и Александр действительно расстались. В Instagram Ксения опубликовала видеоролик, на котором запечатлела красивый морской пейзаж с многозначительной подписью.

Прямо сейчас я расту, принимаю и благодарю жизнь, – написала Мишина.

Скриншот: Instagram

Александр Эллерт почти никак не прокомментировал их расставание. Ранее мы уже писали, что юморист опубликовал скриншот из Википедии с определением слова "драма". После этой публикации новые фото или комментарии в Instagram Эллерта не появлялись.

Напомним, что до новости о расставании Ксения Мишина и Александр Эллерт публиковали совместные фото, обменивались теплыми сообщениями в соцсетях и вели себя как влюбленная пара, поэтому никто не подозревал, что в отношениях актрисы и комика начался разлад.

В соцсетях Ксения всегда честна со своими подписчиками. Она делится подробностями личной жизни, а также публикует снимки без ретуши – что сейчас редкость. К слову, недавно на улицах Киева появились портреты обычных украинок без грамма макияжа.

Смотрите эксклюзивное интервью с Ксенией Мишиной для "Зіркового шляху":

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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Мы больше не пара... Я долго занимаюсь своей духовной жизнью, работаю со своими эмоциями, учусь любить и принимать любовь, учусь радикальному прощению этого мира, но сегодня я поняла, что предавать себя и своего сына я больше не могу.

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