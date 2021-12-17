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Мисс Мира 2021 перенесли из-за COVID-19: здорова ли украинка и что будет с другими участницами

Эксклюзив
Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
17 декабря, 12:50
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Неожиданно для всех международный конкурс "Мисс мира 2021", который должен был пройти в Пуэрто-Рико, был перенесен. Сразу у нескольких участниц результат теста на COVID-19 оказался позитивным
Как себя чувствует Александра Яремчук и что будет с участницами конкурса "Мисс Мира 2021", который был перенесен
Как себя чувствует Александра Яремчук и что будет с участницами конкурса "Мисс Мира 2021", который был перенесен / Фото: facebook.com/missukraineofficial, instagram.com/missworld

Больше месяца шла подготовка к одному из самых крупных международных конкурсов красоты – "Мисс Мира 2021". Украину на конкурсе представляет 22-летняя Александра Яремчук. Однако планы на грандиозное завершение конкурса испортил COVID-19 – все отменили за шесть часов до старта.

В оргкомитете конкурса "Мисс Украина", победительницей которого стала Александра, сайту "Сегодня" сообщили, что Яремчук, к счастью, не оказалась в числе девушек, заболевших COVID-19. Вместе с делегацией она покинет страну в ближайшее время – в течение 24 часов.

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По словам представителей комитета, домой смогут вернуться все участницы, у которых тест на коронавирус показал негативный результат. Все остальные останутся в Пуэрто-Рико на карантине.

Александра Яремчук вернется домой из Пуэрто-Рико
Александра Яремчук вернется домой из Пуэрто-Рико / Фото: instagram.com/yaremchuuk/

Что будет с конкурсом?

Точная дата для повторного проведения церемонии награждения пока неизвестна. Организаторы мероприятия сообщили, что на данный момент финал переносится минимум на 90 дней.

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Мы с нетерпением ждем возвращения наших конкурсанток (которых мы узнали и полюбили), чтобы побороться за корону Мисс Мира, – сказала Джулия Морли, генеральный директор Miss World Ltd.

Проблемы с визой

Отметим, что в этом году для Украины подготовка к конкурсу и так была нервной – незадолго до вылета в Пуэрто-Рико выяснилось, что у Александры Яремчук нет визы США (Пуэрто-Рико является зависимой от США – Ред.), и получить ее в такие сжатые сроки никак не удавалось. Впоследствии проблему удалось решить и Александра благополучно отправилась в Пуэрто-Рико.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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