Мисс Мира 2021 перенесли из-за COVID-19: здорова ли украинка и что будет с другими участницами

Неожиданно для всех международный конкурс "Мисс мира 2021", который должен был пройти в Пуэрто-Рико, был перенесен. Сразу у нескольких участниц результат теста на COVID-19 оказался позитивным

Как себя чувствует Александра Яремчук и что будет с участницами конкурса "Мисс Мира 2021", который был перенесен / Фото: facebook.com/missukraineofficial, instagram.com/missworld

Больше месяца шла подготовка к одному из самых крупных международных конкурсов красоты – "Мисс Мира 2021". Украину на конкурсе представляет 22-летняя Александра Яремчук. Однако планы на грандиозное завершение конкурса испортил COVID-19 – все отменили за шесть часов до старта.

В оргкомитете конкурса "Мисс Украина", победительницей которого стала Александра, сайту "Сегодня" сообщили, что Яремчук, к счастью, не оказалась в числе девушек, заболевших COVID-19. Вместе с делегацией она покинет страну в ближайшее время – в течение 24 часов.

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По словам представителей комитета, домой смогут вернуться все участницы, у которых тест на коронавирус показал негативный результат. Все остальные останутся в Пуэрто-Рико на карантине.

Александра Яремчук вернется домой из Пуэрто-Рико / Фото: instagram.com/yaremchuuk/

Что будет с конкурсом?

Точная дата для повторного проведения церемонии награждения пока неизвестна. Организаторы мероприятия сообщили, что на данный момент финал переносится минимум на 90 дней.

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Мы с нетерпением ждем возвращения наших конкурсанток (которых мы узнали и полюбили), чтобы побороться за корону Мисс Мира, – сказала Джулия Морли, генеральный директор Miss World Ltd.

Проблемы с визой

Отметим, что в этом году для Украины подготовка к конкурсу и так была нервной – незадолго до вылета в Пуэрто-Рико выяснилось, что у Александры Яремчук нет визы США (Пуэрто-Рико является зависимой от США – Ред.), и получить ее в такие сжатые сроки никак не удавалось. Впоследствии проблему удалось решить и Александра благополучно отправилась в Пуэрто-Рико.

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