Мисс Мира 2021 перенесли из-за COVID-19: здорова ли украинка и что будет с другими участницами

Больше месяца шла подготовка к одному из самых крупных международных конкурсов красоты – "Мисс Мира 2021". Украину на конкурсе представляет 22-летняя Александра Яремчук. Однако планы на грандиозное завершение конкурса испортил COVID-19 – все отменили за шесть часов до старта.
В оргкомитете конкурса "Мисс Украина", победительницей которого стала Александра, сайту "Сегодня" сообщили, что Яремчук, к счастью, не оказалась в числе девушек, заболевших COVID-19. Вместе с делегацией она покинет страну в ближайшее время – в течение 24 часов.
По словам представителей комитета, домой смогут вернуться все участницы, у которых тест на коронавирус показал негативный результат. Все остальные останутся в Пуэрто-Рико на карантине.
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Что будет с конкурсом?
Точная дата для повторного проведения церемонии награждения пока неизвестна. Организаторы мероприятия сообщили, что на данный момент финал переносится минимум на 90 дней.
Мы с нетерпением ждем возвращения наших конкурсанток (которых мы узнали и полюбили), чтобы побороться за корону Мисс Мира, – сказала Джулия Морли, генеральный директор Miss World Ltd.
Проблемы с визой
Отметим, что в этом году для Украины подготовка к конкурсу и так была нервной – незадолго до вылета в Пуэрто-Рико выяснилось, что у Александры Яремчук нет визы США (Пуэрто-Рико является зависимой от США – Ред.), и получить ее в такие сжатые сроки никак не удавалось. Впоследствии проблему удалось решить и Александра благополучно отправилась в Пуэрто-Рико.
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