Мисс Украина-2021 Александра Яремчук – о комплексах, зависти соперниц, личной жизни и хейтерах

Победительница конкурса "Мисс Украина-2021", 22-летняя Александра, рассказала нам о себе, своих хобби, переживаниях, участии в конкурсе, о зависти конкуренток и не только. Все самое интересное – в интервью Яремчук

"Мисс Украина 2021" Александра Яремчук рассказала о победе, комплексах, личной жизни и конкуренции / Фото: Коллаж: Сегодня

"Сегодня" пообщались с победительницей конкурса "Мисс Украина 2021" Александрой Яремчук. 22-летняя Александра показалась нам очень милой, скромной и воспитанной девушкой, которая неслучайно получила самый заветный титул главной красавицы страны.

Как и любой победитель, Александра столкнулась с завистью конкуренток и огромной волной внимания к себе. Оказалось, что даже у самой красивой девушки есть комплексы, которые она пришла побороть на конкурсе. Обо всем этом, а также о личной жизни, семье, учебе и будущем участии в "Мисс мира" Александра Яремчук рассказала нам в интервью.

Реклама

О победе

По словам Яремчук, она не сразу поверила в свою победу. Такое масштабное событие, конечно, стало настоящим праздником в семье девушки, но пока что отметить его красавице не удалось.

К сожалению, совсем не успела отметить, потому что с первого дня началась интенсивная подготовка к "Мисс мира". Я каждый день в офисе с 14:00 до 18:00. Только звонят – и я сразу выезжаю в офис, много дел. Даже не получилось приехать в родной город и отпраздновать с родителями, – делится Саша.

"Мисс Украина 2021" Александра Яремчук / Фото: пресс-служба

О подготовке

Хорошую физическую подготовку девушки прошли еще в лагере, перед конкурсом. Но что же ждет Александру сейчас?

Реклама

Сейчас занимаюсь английским – я хорошо знаю язык, но хочу усовершенствовать. Сейчас у нас примерки, эфиры, интервью, съемки, подготовка визитки и многое другое, – говорит Яремчук.

О дружбе с соперницами и зависти

Девушка призналась, что хорошо общается с другими участницами, а именно с Мариной Литвин, Луизой Филатовой, Марией Бобровной – с ними Александра дружила и в лагере.

Однако до конкурса все равны, а уже после может появиться зависть. Так случилось и с Александрой:

Мы все были в хороших отношениях и поддерживали друг друга. Но после конкурса было много девушек, которые показали свои истинные лица – как они реагируют на поражение и на победу. Я считаю, что настоящий друг проявляется не только в беде, но и в победах. Много было девушек, которые проявили себя с неприятной стороны, – призналась нам Александра.

Как именно это проявилось Александра не уточнила, но заверила, что на подобные вещи реагирует спокойно и не обращает на зависть и хейт внимания.

Реклама

Я не хочу это обсуждать, реакция у каждой девушки своя, – рассказала Яремчук.

Участницы конкурса "Мисс Украина 2021" / Фото: пресс-служба

О хейте

Победительницу еще одного конкурса красоты, "Мисс Украина Вселенная", Анну Неплях сильно "захейтили" в соцсетях. К счастью, в сторону Александры подобного не наблюдалось.

Я вообще не читаю свои сообщения в Instagram и других соцсетях. Понимаю, что на моем месте могла быть другая девушка и реакция была бы у всех одинаковая. Независимо от того, кто победил, будут люди, которые будут поздравлять, а другая половина будет всегда тебя обсуждать. И сейчас в моих планах хорошо выступить на "Мисс мира", а на таких людей я не буду обращать внимания, – уверяет Александра.

Женщина женщине враг?

Анна Неплях в ответ хейтерам заявила, что в Украине "женщина женщине враг". И подобную реакцию на ее победу объяснила тем, что в нашей стране девушки просто не могут порадоваться за других представительниц прекрасного пола. Мы поинтересовались, согласна ли Александра с этим утверждением.

На самом деле, это ее мнение. Я так не считаю. Что человек излучает, то он обратно и получает, – лаконично ответила Саша.

О популярности

Некоторые люди, обретая популярность, стараются использовать ее в личных целях – стать блогером и сотрудничать с брендами, рекламировать продукты, получать прибыль. В планах Александры такого нет.

Мне кажется что мои родители в моем родном городе стали более популярными чем я, потому что я из маленького города и мои родители сейчас получают много поздравлений. Город гремит от того, что девушка из Калиновки, Винницкой области, стала "Мисс Украина". Родители ходят в шоке. Стать блогером? Нет, никогда не интересовало. Возможно, я свою популярность буду использовать в моделинге, но это больше не реализация своих планов ради выгоды, а скорее хобби, – говорит Саша.

"Мисс Украина 2021" Александра Яремчук в детстве / Фото: пресс-служба

О личной жизни

Наверняка всем интересно – свободно ли сердце красотки? Александра ответила нам на этот вопрос, но подробностей раскрывать не стала.

Мое сердце занято. Но личную жизнь я не обсуждаю, – говорит Саша.

Нам стало интересно, как отреагировал молодой человек красавицы на то, что теперь рядом с ним – королева красоты.

Я для него всегда была королевой, даже до конкурса (улыбается). Сейчас такие эмоции, что у меня, что у него, я даже не знаю, как реагировать на свой статус, но думаю, что наши отношения от этого статуса никак не поменяются, – уверяет Яремчук.

Александра Яремчук на сцене Дворца "Украина" / Фото: пресс-служба

О себе

Девушка признается: она – не публичный человек, и никогда к этому не стремилась. Занималась танцами, получила экономическое образование. Сейчас одна из целей Яремчук - получить степень магистра и найти работу.

В моих планах сейчас – это развитие и, возможно, поступление на магистратуру в Европе. Далее буду выбирать сферу – это менеджмент или маркетинг, – делится Саша.

О хобби

Пандемия принесла множество бед, но есть в ней и плюсы – во время карантина у многих людей появились новые увлечения, хобби, знакомства. Чем же себя занимала Александра во время карантинов и какие у девушки хобби, кроме танцев?

Во время карантина я прошла курсы кулинарии. Целый месяц обучалась на курсах одной из школ Киева. Мне настолько понравилось, что когда у меня свободное время, я с радостью готовлю для себя и своих родных, – рассказала "Мисс Украина 2021".

Александра Яремчук 10 лет занималась танцами / Фото: пресс-служба

О сомнениях и комплексах

Вы не поверите, но Саша не была уверена на 100%, что получит корону!

Когда я подавала заявку на кастинг, я так сомневалась. Месяц думала – подавать или нет. Потому что я себя сравнивала с другими девушками. Считаю, что даже у самой красивой девушки, супермодели, всегда будут комплексы, всегда будут какие то недостатки, которые она в себе видит, но другие этого не замечают. Поэтому я решила попробовать свои силы , сломать барьер, боязнь сцены, публики, открыть свои новые грани, – поделилась Александра.

Мы также расспросили красавицу о ее внутренних переживаниях и комплексах:

Наверное, я очень скромная, боялась, как я буду выглядеть на сцене, отвечать на интервью. Я занималась танцами, но это было коллективно, а тут внимание было приковано к каждой девушке отдельно. Я хотела побороть свои страхи.

Александра Яремчук на конкурсе "Мисс Украина 2021" / Фото: пресс-служба

Советы будущим участницам

Вот, что советует "Мисс Украина 2021" юным девушкам, которые планируют в будущем принять участие в конкурсе:

В первую очередь всегда оставаться собой. Учить английский язык, который всегда и везде понадобится. Не размениваться по мелочам, не слушать других людей, знать чего хочешь, быть личностью и если принимать участие, то только в самом масштабном конкурсе – "Мисс Украина".

Ранее мы успели пообщаться с участницами "Мисс Украина 2021" – девушки поделились с нами интересными подробностями подготовки к конкурсу: