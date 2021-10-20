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Мисс Украина-2021: все, что нужно знать о юбилейном конкурсе красоты

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
20 октября, 13:48
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Уже завтра 25 финалисток будут бороться за главный приз – желанный титул "Мисс Украина", эксклюзивную корону и 500 тыс. грн
Организаторы Мисс Украина не могут найти достойных конкурсанток
Организаторы Мисс Украина не могут найти достойных конкурсанток / Фото: missukraine.ua

По счету – это 30-й конкурс в истории проекта. Подготовка к грандиозному шоу идет полным ходом. Рассказываем, что известно о конкурсе.

Финал юбилейного шоу красоты "Мисс Украина-2021" состоится 21 октября во Дворце "Украина". Ведущими шоу станут Владимир Дантес, Тарас Цимбалюк, Тимур Мирошниченко и Влад Яма.

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Участницы "Мисс Украина 2021"
Участницы "Мисс Украина 2021" / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

В этом году на "Мисс Украина" за звание самой красивой украинки будут бороться 25 участниц.Победительнице достанется корона, стоимостью 3 миллиона долларов и 500 тысяч гривен.

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К слову, в этом году организаторы конкурса представили публике новую корону для конкурса "Мис Украина – 2021", которая изготовлена из белого золота и инкрустирована 300 каратами драгоценных камней. Изделие также украсили 1250 бриллиантами и 27 сапфирами.

Также победительница "Мисс Украина-2021" в декабре представить нашу страну на международном конкурсе Miss World в Сан-Хуане в Пуэрто-Рико

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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