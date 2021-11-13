Мисс Украина 2021 может не попасть на Мисс Мира в Пуэрто-Рико: в чем проблема и кто ее заменит

Победительница конкурса "Мисс Украина 2021", 22-летняя Александра Яремчук, столкнулась с трудностями во время получения американской визы

"Мисс Украина 2021" Александра Яремчук может не попасть на "Мисс Мира 2021" / Фото: facebook.com/missukraineofficial

Организаторы конкурса "Мисс Украина 2021" обратились к Генеральному Консулу посольства США в Украине с просьбой помочь решить визовый вопрос и предоставить возможность Александре отправиться в Пуэрто-Рико.

Пуэрто-Рико является зависимой от США территорией со статусом "неинкорпорированной организованной территории". Верховная власть в Пуэрто-Рико принадлежит Конгрессу США, но территория имеет систему самоуправления.

Реклама

Официальное обращение к Генеральному Консулу было опубликовано также и на странице "Мисс Украина" в Instagram.

Как нам сообщили в пресс-службе конкурса, у комитета "Мисс Украина" было слишком мало времени на сбор документов, так как Александра Яремчук одержала победу в конкурсе 22 октября, а вылетать в Пуэрто-Рико на "Мисс Мира" ей нужно уже 19 ноября.

"Мисс Украина 2021" Александра Яремчук представит Украину на "Мисс мира" в Пуэрто-Рико / Фото: пресс-служба

Реклама

Мы подали весь пакет документов 26 октября и до сих пор не получили даты собеседования. Консульство работает в особом режиме в связи с карантинными ограничениями. Мы две недели не можем получить какую-либо информацию о дате собеседования Александры. Поскольку начало международного конкурса "Мисс Мира 2021" в Пуэрто-Рико 21 ноября, то шансы уладить вопрос с американской визой очень малы", – объяснила в комментарии "Сегодня" глава PR-службы конкурса "Мисс Украина 2021" Иванна Лесик.

Что делать и кто может заменить Александру?

Как нам сообщили в пресс-службе конкурса, оргкомитет "Мисс Украина" написал официальное письмо оргкомитету "Мисс Мира" с просьбой разрешить представлять Украину, в случае неполучения визы Александрой Яремчук, Miss Ukraine International Ольге Шамрай.

Ольга Шамрай может отправиться на "Мисс Мира" вместо Александры Яремчук / Фото: instagram.com/olya_shamrai

Но почему не Вице-мисс Украина?

В случае возникновения проблем с победительницей, на конкурсе "Мисс Мира" страну получает право представить Вице-мисс Украины. В этом году титул Вице-мисс получила Луиза Филатова, однако и у нее, как нам сообщили в пресс-службе конкурса, тоже нет американской визы.

Реклама

У "Вице-мисс Украины 2021" Луизы Филатовой тоже нет визы США / Фото: facebook.com/missukraineofficial

Еще новости на тему: