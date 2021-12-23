Мисс Украина Вселенная-2021 Анна Неплях появилась в знаковом свитере принцессы Дианы за 8,5 тыс. грн

Девушка показала один из новогодних образов и рассказала о своем желании, которое уже исполнилось

Анна Неплях повторила образ принцессы Дианы. / Фото: Getty Images, instagram.com/neplyah/

Анна Неплях, которая не попала в ТОП-16 "Мисс Вселенная-2021", вдохновилась стилем принцессы Дианы, которая была и останется иконой стиля. Именно принцесса Уэльская ввела в моду простоту и удобные вещи. Девушка решила повторить образ Леди Ди в знаменитом красном свитере с овцами.

В Instagram Аня опубликовала снимки, на которых позирует возле красиво украшенной новогодней красавицы. Она появилась в кадре в черной мини-юбке и в том же знаменитом свитере от бренда Rowing Blazers.

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Предновогодняя суета захватила весь мир — мы закрываем бюджеты, проекты, стремимся успеть к дедлайну, выбираем подарки, думаем где, а главное с кем отмечать Новый год, какие салаты точно будут на столе и конечно же, не забываем закупиться шампанским, ведь у него нам еще "погружать" наши горящие желания, – написала Неплях.

В гардеробе Неплях появился свитер с овцами. / Фото: Getty Images, instagram.com/neplyah/

Анна Неплях поделилась, что всегда мечтала быть похожей на принцессу Диану и вот ее мечта частично сбылась – в гардеробе девушке появился любимый свитер королевской особы.

Вот у меня желание было быть как принцесса Диана и оно уже немного сбылось, – добавила в посте девушка.

Кстати, стоит такой свитер от бренда Rowing Blazers почти 8,5 тысяч гривен.

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История любимого свитера принцессы Дианы

Шерстяной свитер, который обожала Леди Ди, был создан в 1979 году британскими дизайнерами Warm & Wonderful. Впервые принцесса Уэльская надела его на турнир по поло в 1983 году, где играл принц Чарльз.

Принцесса Диана и принц Чарльз. / Фото: Getty Images

Впоследствии оригинальный свитер попал в Музей Виктории и Альберта. А с 1994 года такую вещь можно было приобрести в магазинах. И все благодаря коллаборации брендов Warm & Wonderful и Rowing Blazers.

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Кстати, недавно вышел на экраны фильм о принцессе Диане – "Спенсер", где главную роль сыграла Кристен Стюарт. Однако королевские эксперты выступали против показа этой киноленты, и вот почему.