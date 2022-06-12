Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины 🌱 Троица 2022 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Мисс Украина Вселенная Анна Неплях вернулась домой

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 июня, 10:10
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Обладательница титула "Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях наконец-то вернулась домой после начала войны в Украине
Анна Неплях вернулась в Украину
Анна Неплях вернулась в Украину / Фото: instagram.com/neplyah/

Как и многие украинки, Анна Неплях выехала за границу и оттуда пыталась помочь Украине. Мисс Украина Вселенная призналась, что очень эмоционально переживала отъезд и набрала лишние килограммы на фоне стресса.

Но наконец-то Анна вернулась в Украину после долгих скитаний по миру. Радостной новостью модель поделилась со своими поклонниками в Instagram-аккаунте.

Реклама

Из хороших новостей – я забрала свою машину и еду домой, – сообщила радостную новость Неплях.

Скриншот – instagram.com/neplyah

Так, Анне пришлось преодолеть немаленькое расстояние за рулем, а потом сесть на поезд. Но, дорога оказалась непростой и девушка опоздала, поэтому с остальной часть пути возникли проблемы, ведь ночью во всех регионах Украины комендантский час.

Не знаю, как я попаду в Киев, к обеду мне надо там быть. Буду что-то думать, но в целом я просто рада быть дома, – рассказала Неплях.

Скриншот – instagram.com/neplyah

К слову, Анне пришлось на время расстаться со своим новым возлюбленным, с которым она познакомилась во время поездки на Бали. Напомним, месяц назад "Мисс Украину Вселенная" Анну Неплях обвинили в зраде. Модель не оставила это без внимания.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Hot News
Очередной удар по Киеву!
Андрей Бедняков

"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять