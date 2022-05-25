Мисс Украина Вселенная Стефанко во второй раз стала мамой: "эта беременность была тяжелой"

33-летняя украинская модель Олеся Стефанко сообщила радостную новость о появлении в ее жизни красавицы-дочери

Теперь Олеся Стефанко с мужем счастливые родители сына и дочери / Фото: instagram.com/olesiastefanko

В этом году многие звездные парочки радуют счастливыми новостями о пополнении в своих семьях. Недавно Рири впервые стала мамой, а вот Эд Ширан стал отцом уже второй дочери. Также говорят о том, что у сына Святослава Вакарчука вскоре будет братик или сестричка.

Обладательница звания "Мисс Украина Вселенная-2011" Олеся Стефанко также недавно во второй раз почувствовала материнское счастье. В январе она оригинально сообщила о своей беременности. Сейчас же модель у Instastories поделилась тем, что у нее родилась девочка. В то же время имя малышки она не стала рассекречивать.

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У нас сейчас семья из четырех человек, – написала Олеся.

Скриншот Instagram

По всей видимости, роды Стефанко пришлись как раз на период войны в родной Украине. Сама же модель уже давно живет в США.

Эта беременность была эмоционально тяжелой даже без каких-либо напряжений извне. Я надеюсь на лучшее для Украины. Желаю, чтобы эта ужасная война скоро закончилась, – сказалась знаменитость.

Скриншот Instagram

Отметим, что "Мисс Украина Вселенная-2011" летом 2020 родила первенца – сына Тео. Модель признается, что мальчик очень любит маленькую сестренку.

Тео такой большой старший брат! Всегда спрашивает за свою сестру и любит помогать. Хотя сейчас он ведет себя на свой век, надеюсь, он не будет очень ревновать. Стараюсь проводить с ним как можно больше времени, – объяснила Олеся.

Скриншот Instagram

Кратко об Олесе Стефанко

Женщина родилась 25 июня 1988 в Ивано-Франковской области. Она юрист и модель.

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В 2011 году победила на конкурсе "Мисс Украина Вселенная". А на международном "Мисс Вселенная-2011" в Сан-Паулу заняла второе место.

С 2014 начала работать моделью в Нью-Йорке. А уже через два года вышла замуж за белорусского предпринимателя Сергея Алисеенко. Пара устроила пышную свадьбу во Флоренции, а затем они поселились в Майами-Бич в штате Флорида.

Олеся впервые стала матерью в августе 2020 года. / Фото: instagram.com/olesiastefanko

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Сейчас Олеся активно говорит о войне в Украине – она выкладывает в соцсетях фото и видео преступлений российских оккупантов и выражает поддержку Родине.

Недавно также дочь Арнольда Шварценеггера родила второго ребенка от звезды "Сторожевых Галактики" – Криса Пратта.