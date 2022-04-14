Мисс Украину Вселенную Анну Неплях обвинили в зраде. Модель не оставила это без внимания

27-летняя модель эмоционально ответила хейтерам на критику ее в бездействии касательно поддержки Украины

Анна Неплях ответила на критику своей жизни за границей / Фото: instagram.com/neplyah/

Следом за Раминой Эсхакзай в Сети жестко прошлись по Анне Неплях. Модель уехала из Украины в первые дни полномасштабной войны. В соцсетях она показывает свою мирную жизнь за границей. Это, в свою очередь, стало поводом для критики со стороны украинцев, которые остались жить под обстрелами.

"Мисс Украина Вселенная-2021" решила ответить хейтерам, обвиняющим ее в непатриотичности.

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Я очень рада, что у многих сейчас действительно проснулся патриотизм, и что мы поняли, что нет ничего лучше нашего дома в Украине. Во мне он (патриотизм, – Ред.) не проснулся. Он не спал, он был всегда, – подчеркнула Неплях в Instagram .

Скриншот Instagram

По словам Анны, до войны она могла переехать в другую страну – Лондон, Швейцария, Франция, Кипр, и даже Россия. Но модель этого не делала и всегда возвращалась в родной Киев.

Девушка подчеркнула, что она "любит свою страну не один день или когда у нее все хорошо".

Мне за это время прилетело за все, что угодно... Начиная с того, почему я сейчас не чищу картошку для солдат, общаюсь на русском, уехала в Европу. И почему у меня много одежды с собой, а не единственный спортивный костюм, когда люди убегали вообще без вещей. А потом еще и: "бедненькая, в Париже ей плохо, и она поехала к солнцу на Бали" и, заканчивая полным абсурдом, типа "ты слушаешь русские песни, беги в свою рашку", – поделилась Анна.

Скриншот Instagram

Модель объяснила, что будет посылать недоброжелателей в направлении русского военного корабля.

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Анна Неплях также рассказала, что во время войны она не зарабатывает на блогерстве. При этом она отдала в помощь Украине более 100 тысяч гривен своих собственных средств.

Скриншот Instagram

"Мисс Украина Вселенная" призывает украинцев перестать обливать друг друга грязью, а вместе противостоять одному врагу, несмотря или за границей человек, или в Украине.

Напомним, Анна Неплях находилась во Франции, а сейчас она на Бали. Во время пребывания в Париже модель сообщила о расставании с парнем-россиянином.

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Ранее мы сообщали, что Неплях произнесла речь в поддержку Украины на конкурсе "Мисс Бельгия-2022".