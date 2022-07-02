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Младшая дочь Поляковой удивила исполнением гимна Украины. Финал получился неожиданным (видео)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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2 июля, 10:23
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Певица похвасталась в Instagram талантом Алисы. В конце выступления фолловеров ожидал сюрприз. Что устроила девочка – смотрите на сайте "Сегодня"
Оля Полякова показала, как ее младшая дочь поет
Оля Полякова показала, как ее младшая дочь поет / Фото: instagram.com/polyakovamusic

В первые дни полномасштабной войны Оля Полякова вывезла своих дочерей – 17-летнюю Машу и 10-летнюю Алису за границу. Их приютила во Франции подруга артистки, российская блогерша Ника Белоцерковская.

Старшая наследница Поляковой уже окончила школу. Свою дальнейшую жизнь Маша планирует полностью посвятить музыке. Ее сестра Алиса тоже решила начать петь.

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В Instagram Оля Полякова опубликовала видео, где ее младшая дочь поет гимн Украины.

Не знаю, что они там денацифицируют, точно национализируют и украинизируют Украину! Наши дети хотят быть украинцами! , – подписала ролик звезда.

Алиса встала посреди комнаты с сине-желтым флагом на плечах. В начале девочка усердно исполняла государственный гимн.

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А в конце своего домашнего выступления дочь артистки всех удивила. Она неожиданно закричала на последней ноте в рокерском стиле:)

Отметим, Полякова раньше признавалась, что ее младшая дочь, в отличие от Маши, бунтарка. Девочка даже называет себя Валерой, когда проявляет характер.

Полякова с мужем и дочерьми
Полякова с мужем и дочерьми / Фото: instagram.com/polyakovamusic

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Подписчикам больше всего понравился финал Алисиного выступления:

  • Финал неожиданный.
  • Интересно, это Алиса или Валера?) Но круто, так держать.
  • Хорошо пела. Но в конце что-то пошло не так.
  • Оля слушала, как спела гимн ваша малая. Так на расслабоне, а в конце аж подскочила.
Скриншот Instagram

Ранее Полякова говорила, что ее девочки под влиянием последних событий стали гораздо более патриотичными.

Мой ребенок (Алиса, – Ред.) приходит на пляж и поет "Батько наш Бандера, Україна мати…" и при этом он танцует "веревочку". Я никогда не видела, чтобы она это делала. Она сейчас активно смотрит TikTok, разные социальные сети, там очень много этого. Песни с нецензурными словами, о рашистах… Я ее спрашиваю: "Где ты это берешь?". Она мне показывает, рассказывает, в общем-то я в курсе всего молодежного, – делилась Оля.

Также певица признавалась, что дети очень хотят домой, особенно Алиса. Сама артистка планирует на днях приехать в Украину. Но возьмет ли девочек – пока не знает.

Напомним, недавно Оля Полякова вместе с другими украинскими артистами исполнила патриотический хит "Ми з України". Песня настолько пришлась по душе украинцам, что возглавила тренды YouTube.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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