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"Мне было очень больно": Мишина раскрыла причину расставания с Эллертом

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
13 декабря, 10:44
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За парой поклонники пристально наблюдают с финала первого сезона "Холостячки". Предположениям, что влюбленные будут вместе долго и счастливо, похоже, не суждено было сбыться
Александр Эллерт и Ксения Мишина
Александр Эллерт и Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua, instagram.com/ellert_a

До сих пор Ксения Мишина не рассказывала, что же стало причиной их расставания с Александром Эллертом, ранее актриса лишь намекнула на то, что отношениях были крайне токсичными.

О том, что произошло между влюбленными на самом деле, Ксения решилась рассказать в программе "Світське жіття". По словам актрисы, эти отношения давались паре очень тяжело.

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Мишина призналась, что их с Эллертом связывает очень много приятных и положительных моментов, но, к сожалению, негативные стороны тоже есть.

В частности, одна из них это излишняя эмоциональность партнеров, поэтому в паре часто происходили ссоры. Кроме того, бывшие влюбленные проводили мало времени вместе из-за личных дел. Именно поэтому Ксения приняла решение о разрыве.

Я поняла, что не могу больше существовать в этих отношениях. Мне было очень больно, мне очень неприятно. Я просто не знаю, как это вытерпеть. Ему тоже было очень больно, очень сложно. Он тоже не знал, как это разрулить, – откровенно сказала актриса.

Несмотря на это, Мишина не отрицает тот факт, что экс-влюбленные могут снова сойтись.

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Я не знаю, что будет дальше. Будем ли мы вместе или нет. Я ценила эти отношения, но это постоянный стресс, – заявила Ксения.

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