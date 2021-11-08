Мне наплевать, что вы пишете – Злата Огневич отреагировала на хейт в Сети

Украинская исполнительница ответила всем недоброжелателям и рассказала, как относится к оскорбительным сообщениям в Instagram и пользуется ли фотошопом

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Число подписчиков на странице Златы Огневич увеличивается с каждым днем. Это неудивительно, ведь сейчас к певице приковано повышенное внимание, потому что она главная героиня шоу "Холостячка", которое на прошлой неделе покинул бизнесмен Олег Плахотнюк. Именно своим участием в проекте артистка объясняет рост подписчиков:

Сейчас женщинам очень интересно наблюдать за моими отношениями, за какими-то моментами в отношениях между мужчиной и женщиной, – говорит Злата в интервью программе "Зірковий шлях".

Но вместе с поклонниками ее страницу атаковали недоброжелатели, которые регулярно оставляют неприятные комментарии под постами Златы.

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Я нормальный человек, мне наплевать, что вы там мне пишете грязное. Пишите себе сколько угодно. Моя жизнь прекрасна, – обратилась к хейтерам певица.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Но получить плохое сообщение – это еще нестрашно, гораздо хуже столкнуться со слишком настойчивыми поклонниками в жизни:

Есть заблокированные фанаты, преследующие меня иногда. Они даже знают, где я живу и специально ходят в те рестораны, чтобы вдруг меня встретить. И я, как только вижу эти проявления – сразу блокирую. Я не хочу давать никаких поводов для развития наших отношений, - говорит Огневич.

Также она признается, что не против фотошопа на снимках – это нормально, если не чересчур.

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Там мне ничего не увеличивают и не убавляют. Просто подтягивают цвета, накладывают фильтры. Потому что, если человек увидит меня в реальной жизни с другими пропорциями, это будет заметно, – делится Злата.

Смотрите полный сюжет со Златой Огневич:

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