Мне наплевать, что вы пишете – Злата Огневич отреагировала на хейт в Сети

Число подписчиков на странице Златы Огневич увеличивается с каждым днем. Это неудивительно, ведь сейчас к певице приковано повышенное внимание, потому что она главная героиня шоу "Холостячка", которое на прошлой неделе покинул бизнесмен Олег Плахотнюк. Именно своим участием в проекте артистка объясняет рост подписчиков:
Сейчас женщинам очень интересно наблюдать за моими отношениями, за какими-то моментами в отношениях между мужчиной и женщиной, – говорит Злата в интервью программе "Зірковий шлях".
Но вместе с поклонниками ее страницу атаковали недоброжелатели, которые регулярно оставляют неприятные комментарии под постами Златы.
Я нормальный человек, мне наплевать, что вы там мне пишете грязное. Пишите себе сколько угодно. Моя жизнь прекрасна, – обратилась к хейтерам певица.
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Но получить плохое сообщение – это еще нестрашно, гораздо хуже столкнуться со слишком настойчивыми поклонниками в жизни:
Есть заблокированные фанаты, преследующие меня иногда. Они даже знают, где я живу и специально ходят в те рестораны, чтобы вдруг меня встретить. И я, как только вижу эти проявления – сразу блокирую. Я не хочу давать никаких поводов для развития наших отношений, - говорит Огневич.
Также она признается, что не против фотошопа на снимках – это нормально, если не чересчур.
Там мне ничего не увеличивают и не убавляют. Просто подтягивают цвета, накладывают фильтры. Потому что, если человек увидит меня в реальной жизни с другими пропорциями, это будет заметно, – делится Злата.
Смотрите полный сюжет со Златой Огневич:
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