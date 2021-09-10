"Мне приятно, что я попала в эту историю": Ада Роговцева о съемках в фильме DZIDZIO "Де гроші"

Знаменитая украинская актриса сыграла одну из главных ролей в новой квест-комедии DZIDZIO. Артист выступил режиссером фильма

Ада Роговцева и DZIDZIO / Фото: facebook.com/a.rogovceva

Актриса Ада Роговцева рассказала журналистам программы "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина" в будни, почему согласилась на съемки в фильме "Де гроші".

21 октября состоится кинотеатральная премьера комедии-квеста "Де гроші" режиссера Михаила Фомы (DZIDZIO). В картине приняли участие многие украинские звезды, среди которых легенда украинского кино Ада Роговцева.

У меня был замечательный июнь, который я провела в работе с командой фильма "Де гроші". В 84 года, когда предлагают большую роль, думать может только идиотка, а я не такая. На съемках все родные люди, делаем одну работу и нацелены, чтобы было хорошо и комфортно. Мне очень приятно, что я попала в эту историю, – говорит Ада Роговцева, исполнившая в картине "Де гроші" роль состоятельной дамы Ады Потоцкой.

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Ада Роговцева рассказала о съемках в фильме "Де гроші" / Фото: пресс-служба

История о том, как аферист-пианист Миша, которого играет Михаил Хома, устраивается работать к пожилой даме, чтобы немного подзаработать. Оказывается, в ее квартире спрятаны деньги ее супруга, но есть одна проблема, кроме Миши, эти деньги ищут еще несколько конкурентов. Телевизионная премьера фильма "Де гроші" состоится на телеканале "Украина", который является генеральным медапартнером фильма.

Смотрите "Зірковий шлях" в эфире телеканала "Украина".

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