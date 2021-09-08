Мне уже почти 40 лет: Брежнева раскрыла, что делает инъекции красоты

Внешний вид 39-летней Веры Брежневой, которая следит и за своим здоровьем и за красотой фигуры, всегда вдохновляет ее поклонников. Певица решила рассказать, как сохраняет тонус и молодость

Вера Брежнева рассказала об уколах красоты / Фото: instagram.com/ververa

Певица Вера Брежнева, которая недавно топлесс ошеломила фигурой на видео 18+, призналась, что делает инъекции красоты. По словам звезды, это то, что помогает ей поддерживать кожу в хорошем состоянии, а учитывая возраст артистки – ей нужны "сильные уходовые средства".

В интервью для программы "ЖВЛ" Вера Брежнева рассказала, что против пластических операций. Певице нравится, когда сохраняются черты лица и естественная красоты.

Я тоже делаю инъекции красоты. Вопрос – как это потом выглядит на моем теле: это просто помогает мне просто поддерживать кожу в хорошем состоянии? Или это меняет мое лицо до неузнаваемости? Понятно, что мне уже почти 40 лет! Безусловно, мне нужны уходовые средства более сильные. Но я все же за то, чтобы оставались свои черты лица. Во всем важен баланс, – заявила Брежнева.

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/ Фото: instagram.com/ververa

Артистка добавила, что любит вкусную здоровую еду и следит за питанием, что тоже отражается на ее внешности. Вместе с Константином Меладзе они часто едят грузинскую кухню.

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