Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
📞 Переговоры Байден-Зеленский 🇺🇦 Украинцы оценили 2021 🎙 Слушаем звуки зимы 🤖 Заглядываем в будущее

Звездный гороскоп

Гибсону - 66!

Угадай звезду

Фильмы на праздники

Шоу "Маска". Сезон 2

Кого послушать?
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Мне жаль этих людей: обиженная жена Виктора Павлика заступилась за мужа

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 января, 18:01
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Екатерина ответила недоброжелателям, которые высмеяли и оскорбили ее знаменитого супруга в комментариях
Виктора Павлика и Катю Репяхову оскорбили из-за разницы в росте
Виктора Павлика и Катю Репяхову оскорбили из-за разницы в росте / Фото: instagram.com/repyahovakate

Катя Репяхова активно ведет свою страницу в Instagram, часто публикует фотографии и общается с подписчиками в комментариях. Обычно они оставляют дружелюбные пожелания и слова восхищения под снимками жены Виктора Павлика, которая нежно поздравила его с Днем рождения.

Но, конечно же, среди 150 тысяч ее подписчиков находятся те, кому их пара не нравится. Девушка редко отвечает хейтерам, но сегодня сделала исключение и опубликовала несколько сториз с обращениями к ним.

Реклама

А теперь о другой стороне блогерства. Мне искренне жаль несчастных людей, как трое этих, и всех, кто это лайкает, – написала она.

Так Репяхова отреагировала на замечания пользователей касательно ее осанки. Фолловеры спросили в комментариях, почему Катя сутулится и предположили, что это из-за роста ее мужа, который немного ниже нее. Они сравнили Павлика с гномом, над которым "торчит" Катя.

Скриншот: instagram.com/repyahovakate/

Блогершу это задело, и она не смогла промолчать.

Для всех несчастных и завистливых: я ни одного дня не комплексовала по поводу разницы в росте с мужем. А вам желаю, чтобы ваше сердце стало добрым, иначе жить такими ужас ужасный, – обратилась Екатерина к недоброжелателям.

Смотрите, как обнаженная Репяхова напугала Виктора Павлика: "Я же твоя жена"

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
Реакция на звездный кавер
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Дуэйн Джонсон @therock | 285 млн
Дуэйн Джонсон @therock | 285 млн
Ким Кардашьян @kimkardashian | 274 млн
Ким Кардашьян @kimkardashian | 274 млн
Джастин Бибер @justinbieber | 212 млн
Джастин Бибер @justinbieber | 212 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Рианна @badgalriri | 115 млн
Рианна @badgalriri | 115 млн
1/2
#человек_сего_дня
3 января. Джон Р. Р. Толкин. В этот день 130 лет назад родился главный “хоббит” мировой литературы, отец современного жанра фэнтези, английский писатель, переводчик, ученый Джон Рональд Руэл Толкин…
На встречу с героем!
Рейтинг
Лучшие актеры мира
1
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч
2
Кристен Стюарт Кристен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакин Феникс Хоакин Феникс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Кто еще вошел в TOP-13
Новогодний mood ​​
Как вам уютный образ Тины Кароль?
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Цитата дня

На самом деле здесь хорошо относятся к украинцам, знают, что мы очень трудолюбивые

Алексей Федосов украинский режиссер в Голливуде
Имидж украинцев в США

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять