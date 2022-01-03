Мне жаль этих людей: обиженная жена Виктора Павлика заступилась за мужа

Екатерина ответила недоброжелателям, которые высмеяли и оскорбили ее знаменитого супруга в комментариях

Виктора Павлика и Катю Репяхову оскорбили из-за разницы в росте / Фото: instagram.com/repyahovakate

Катя Репяхова активно ведет свою страницу в Instagram, часто публикует фотографии и общается с подписчиками в комментариях. Обычно они оставляют дружелюбные пожелания и слова восхищения под снимками жены Виктора Павлика, которая нежно поздравила его с Днем рождения.

Но, конечно же, среди 150 тысяч ее подписчиков находятся те, кому их пара не нравится. Девушка редко отвечает хейтерам, но сегодня сделала исключение и опубликовала несколько сториз с обращениями к ним.

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А теперь о другой стороне блогерства. Мне искренне жаль несчастных людей, как трое этих, и всех, кто это лайкает, – написала она.

Так Репяхова отреагировала на замечания пользователей касательно ее осанки. Фолловеры спросили в комментариях, почему Катя сутулится и предположили, что это из-за роста ее мужа, который немного ниже нее. Они сравнили Павлика с гномом, над которым "торчит" Катя.

Скриншот: instagram.com/repyahovakate/

Блогершу это задело, и она не смогла промолчать.

Для всех несчастных и завистливых: я ни одного дня не комплексовала по поводу разницы в росте с мужем. А вам желаю, чтобы ваше сердце стало добрым, иначе жить такими ужас ужасный, – обратилась Екатерина к недоброжелателям.

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