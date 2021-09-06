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Могилевская поссорилась с TikTok-блогером из-за фото, на котором она связана и с заклеенным ртом

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"
6 сентября, 12:51
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Известный блогер Олег Машуковский разместил в соцсети фото, которое Наталья Могилевская попросила удалить. Артистка якобы не давала согласия на публикацию
Наталья Могилевская поссорилась с Олегом Машуковским из-за пикантного фото
Наталья Могилевская поссорилась с Олегом Машуковским из-за пикантного фото / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya, instagram.com/mashukovsky

Наталья Могилевская, которая ранее устроила фотосессию в ночнушке, похоже, не на шутку разозлилась на блогера Олега Машуковского, который разместил пикантное фото с ней.

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На снимке Могилевская сидит на стуле, она связана веревкой, которую держит Машуковский. У артистки также заклеен рот скотчем. Рядом стоит Олег, одной ногой опершись на стул, на котором сидит певица.

Хватит уже быть главной на стене звёздной сотни (в программе "Співають всі", которая выходит на телеканале "Украина" – Ред.) , отпущу, когда назначишь меня Капитаном! Такому в школе @talantschool учат? – написал Олег.

Наталья Могилевская и Олег Машуковский
Наталья Могилевская и Олег Машуковский / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

В Instastories Наталья в резкой форме попросила удалить фото, иначе она "раскроет некоторые детали личной жизни" Машуковского, если он не удалит снимок.

В комментария подписчики заподозрили парочку в пиаре и назвали эту ссору "искусственной":

  • Хайп опять.
  • Актриса из Натальи не очень, в её сториз, где она просит удалить, видно, что это игра...ради хайпа. А фотка наоборот – прикольная, на это и рассчитывали.
  • Это все хайп, был сценарий.
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Скриншот: Instagram

Ранее мы писали о том, что Наталья Могилевская будет закрывать огурцы на зиму по видеорецепту. В августе артистке исполнилось 46 лет, и мы вспоминали лучшие ее хиты.

Наталья Могилевская, которая стала звездным капитаном шоу "Співають всі", сделала неожиданное признание в эфире телеканала "Украина":

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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