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Могилевская, с*чка! Полякова рассказала, как певица флиртовала с ее мужем (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
8 октября, 16:47
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Оля Полякова впервые рассказала о ситуации, когда Наталья Могилевская "клеилась" к ее мужу. Более того, это повторилось снова
Оля Полякова приревновала мужа к Наташе Могилевской
Оля Полякова приревновала мужа к Наташе Могилевской / Фото: YouTube

Маша Ефросинина и Оля Полякова, которая недавно поменяла цвет волос, в своем шоу "Взрослые девочки" продолжают обсуждать жизненные проблемы. На этот раз артистки говорили о дружбе между мужчиной и женщиной.

В беседе Полякова вспомнила ситуацию, когда приревновала своего супруга Вадима к Наталья Могилевской.

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Могилевская с*чка, моего мужа клеила у меня на глазах. Подошла и говорит: у вас такой красивый пиджак, он так вам идет. А я говорю, Наталья Алексеевна, нам пора идти, – рассказала Королева ночи.

По словам Поляковой, ситуация повторилась снова на дне рождения их общего друга Сергея Пермана.

Потом она продолжила еще у Пермана на день рождении, слава богу, что я уехала. Наташа, я все видела, – сказала Ольга.

Несмотря на все, Полякова и Могилевская в хороших отношениях – певицы не ругались и даже вместе приняли участие в съемках шоу "Співають всі!" на телеканале "Украина".

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А супруг Оли Поляковой, как она призналась сама, был рад тому, что любимая его приревновала к другой женщине.

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Смотрите этот момент с Поляковой в видео:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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