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Могилевская считает, что Украине нужны три государственных языка: "Чем больше языков ты знаешь, тем больше ты человек"

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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30 марта, 14:38
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Певица прокомментировала законопроект госдумы РФ о русскоговорящих "соотечественниках"
Наталья Могилевская прокомментировала провокационный законопроект госдумы РФ о русскоговорящих
Наталья Могилевская прокомментировала провокационный законопроект госдумы РФ о русскоговорящих / Фото: YouTube, instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская, которая недавно представила новую версию своего хита "Місяць", в интервью Наташе Влащенко, опубликованном в YouTube-канале Украина 24, поделилась мнением о языке. Украинская артистка уверена, что в нашей стране недостаточно одного государственного языка.

Напомним, что недавно в госдуму РФ был внесен законопроект о признании "соотечественниками" всех, кто говорит на русском языке. То есть, российская власть может "узаконить" свое преступления, мотивированные "защитой русскоговорящих" в любой точке мира.

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На вопрос Влащенко, что Могилевская думает об этой новости, учитывая, что значительное количество украинцев говорят на русском, певица ответила, что в Украине должно быть несколько государственных языков и она будет этого добиваться.

Я буду первой, кто после войны будет требовать, просить, говорить, что Украина должна иметь три языка государственных. Понятно, что сегодня весь мир никуда не может деться без английского языка и наши дети все его знают – для них это второй родной язык. И половина Украины говорит на русском языке, половина Украины говорит на украинском языке.... Чем больше языков ты знаешь, тем больше ты человек, – высказалась Могилевская.

Смотрите полное интервью с Могилевской:

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Инна Петрова
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