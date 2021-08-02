Могилевская устроила соблазнительную фотосессию в платье-ночнушке

Сегодня популярная украинская певица Наталья Могилевская отмечает день рождения. Артистке исполнилось 46 лет

2 августа Наталья Могилевская отмечает день рождения / Фото: пресс-служба

В честь своего дня рождения Наталья Могилевская, которая возглавила жюри нового шоу "Співають всі" на телеканале "Украина", решила устроить соблазнительную фотосессию. Артистка позировала в атласном синем платье-ночнушке на тонких бретелях и с глубоким декольте.

Наталья Могилевская в день своего рождения рассказала о мечтах / Фото: пресс-служба

Наталье Могилевской исполнилось 46 лет / Фото: пресс-служба

Артистка решила порадовать не только новыми снимками, но и рассказала о своих мечтах. Наталья Могилевская мечтает открыть общеобразовательную частную школу.

Очень надеюсь, что в ближайшее время у меня появится учебное заведение с творческим уклоном и с предметом "Как быть счастливым?", программу которого я разработаю лично, – призналась певица.

Наталья Могилевская поделилась кадрами новой фотосессии / Фото: пресс-служба

Мечтает певица и о семье. Наталья уже признавалась, что в ее жизнь есть любимый мужчина, но о нем распространять она не хочет.

Я готова и хочу создать семью. Сегодня я готова признать: дважды побывав замужем, ни разу не хотела по-настоящему создать семью и ни от одного мужчины не хотела родить ребенка.

Наталья Могилевская отмечает сегодня день рождения / Фото: пресс-служба

Кроме этого, популярная певица хочет попробовать себя в роли актрисы.

Моя давняя мечта сыграть роль в кино или сериале. Настало время ее исполнить и получить от этого незабываемые эмоции!

Больше подробностей о шоу "Співають всі"– смотрите видео: