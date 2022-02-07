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Могилевская водила Бориса Апреля к психиатру, чтобы "вылечить" его сексуальную ориентацию

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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7 февраля, 11:22
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Как говорится, "Тайное становится явным"! Зианджа (она же Борис Апрель) и Наталья Могилевская продолжают шевелить прошлое и вспоминать свое конфликтное сотрудничество
Наталья Могилевская водила Бориса Апреля к психиатру.
Наталья Могилевская водила Бориса Апреля к психиатру. / Фото: Instagram

Ранее Зианджа рассказала, что в свое время режиссер Алан Бадоев, певец Макс Барских и продюсер Оли Поляковой Михаил Ясинский испортили ее карьеру. Как говорила артистка, они считали тогда еще Борю Апреля угрозой и конкурентом, поэтому "делали все, чтобы избавиться от нее". А продюсер Наталья Могилевская поддержала то, чтобы разрушить карьеру Апреля, и потому унижала и оскорбляла его.

Зианджа
Зианджа / Фото: instagram.com/zifaamelu

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Спустя время Наталья Могилевская решила прокомментировать громкие заявления экс-подопечного. Звезда отметила, что Боря Апрель всегда был эмоциональным человеком и на фоне этого просто взял и придумал такую историю.

Боря всегда был эмоциональным человеком. Что-то, возможно, придумал, что-то ему показалось. Возможно, это огромное оскорбление по поводу того, что не сложилось так, как хотелось – сначала как у мужчины, потом как у женщины. Это же две судьбы в одной жизни, – рассказала Могилевская в программе "Светская жизнь".

Артистка также добавила, что не общалась лично с Зианджой после ее скандальных заявлений, потому что не видит смысла этого делать. Могилевская отметила, что не чувствует ответственности за бывшего подопечного, ведь "Он уже достаточно взрослый человек, чтобы самостоятельно решать, что можно говорить, а что нет".

Также певица вспомнила, как когда-то возила Борю Апреля к психиатру, чтобы "вылечить его от гомосексуализма".

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Мне кажется, что он находится в взволнованном состоянии и с ним нельзя будет договориться. Но он знает – и тогда, когда я возила его к психиатру, чтобы он помог ему вылечиться, и тогда, когда он плакал в моих руках, – я всегда ему говорила: "Боря, я всегда буду с тобой, ты всегда можешь мне позвонить по телефону", – добавила Могилевская.

Что же ответила Зианджа?

Звезда не замедлила ответить и уже прокомментировали слова Могилевской. Так, Зианджа призналась, что не обижается на продюсера и благодарна ей за все, что та сделала для нее: "хорошее и не очень".

Также артистка подтвердила слова о посещении психиатра, когда ей было 20 лет.

Это была репаративная (конверсионная) терапия, где ее психиатр пытался изменить мою сексуальную ориентацию, – пояснила Зианджа в Instagram.

Скриншот Instagram/zifaamelu

По словам звезды, такая терапия – это практики, исходящие из антинаучного предложения, гомосексуалы, бисексуалы, трансгендеры – больные и неполноценные, поэтому нуждаются в лечении.

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В один момент психиатру удалось убедить Зианджу, что та "больная гомосексуализмом". Тогда же звезду убедили изменить имидж "в мужчину-гетеросексуала" и подстричь волосы. Впрочем, как признается артистка, все это было пиар-постановкой и она "пошла на поводку с внутренним противоречием".

Скриншот Instagram/zifaamelu

Кроме того, Зианджа обвинила Могилевскую в трансфобии и гомофобии, потому что певица "отказывается называть ее в женском роде".

Зианджа добавила, что у нее с продюсером было много разного опыта и шокирующих историй. Однако она "не хочет продолжать негатив и, несмотря на все, абсолютно не желает зла Могилевской".

Раньше мы писали, как теперь выглядит и что постит в инстаграмме Зианджа – бывший Борис Апрель.

Анастасия Рогожинская
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