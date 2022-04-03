Молчаливый город и храбрые люди: Антон Птушкин показал, как живет Киев в условиях российского вторжения

В Youtube-ролике блогер-миллионник Антон Птушкин рассказал о жизни Киева, на который сейчас регулярно летят российские бомбы

Это видео о жизни украинской столицы надо увидеть каждому / Фото: скриншот

Антон Птушкин – известный украинский путешественник, ранее записывавший важное видео о войне в Украине, представил новый ролик на английском языке, где рассказывает о новой жизни Киева в условиях российского вторжения.

Всем, кто был в гостеприимном, современном, европейском Киеве, будет очень дико увидеть полупустые и молчаливые улицы города. Города-героя, отбивавшего атаки фашистов во Второй мировой и защищающегося сейчас от российских оккупантов. В ролике часто звучит сирены и взрывы.

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Никогда еще за 10 лет жизни в городе блогер не видел Киев настолько пустынным и молчаливым, с закрытыми ресторанами, магазинами, без пробок. Согласно статистике мэра Виталия Кличко, каждый второй горожанин уехал из Киева.

Антон Птушкин / скриншот видео

Сейчас Киев – это крепость, за которую сражается большое количество людей. Антон Птушкин в видео также показал лица украинской столицы, которые остались в городе – от бойцов теробороны до волонтеров.

Фагот сейчас в теробороне / скриншот видео

Не пропустите новый важный ролик Антона Птушкина о Киеве в условиях войны.

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