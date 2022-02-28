Молчит – значит, одобряет: Наташа Королева не говорит о вторжении России в Украину

Наташа Королева стала одной из тех, кто молчит о нападении России на Украину

Наташа Королева игнорирует войну в Украине / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наступило такое время для звезд, когда вряд ли получится усидеть одновременно на двух стульях. Так называемые "голуби мира", которые "вне политики", теперь получают шквал критики от украинцев. Сегодня ты или поддерживаешь Путина и его вторжение в Украину, или стоишь вместе с украинцами. Третьего не дано.

Сейчас многих украинцев интересует, почему уроженка Киева Наташа Королева не только молчит о российском вторжении, но уже даже успела приспособиться к ситуации. Напомним, на этой неделе стало известно, что россиянам из-за войны могут закрыть Instagram и Facebook. Она уже успела анонсировать свой ТГ-канал.

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Конечно же, артистка поспешно закрыла комментарии, ведь знала, что ей прилетит за такую "поддержку".

скриншот из инстаграм Наташи Королевой

И это при том, что у нее 1,5 миллиона поклонников, которых она могла бы снабжать правдивой информацией о ситуации в Украине, а не той пропагандой и ложью, которую показывают на российском ТВ.

скриншот из инстаграм Наташи Королевой

Украинцы все помнят!

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Напомним, Лолита продолжает называть российскую войну против Украины операцией.