Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 🎒 Тревожный чемоданчик 🇺🇦 Призыв резервистов 🚨 Режим ЧП
Поиск на segodnya.ua

Скандалы Егоровой

Что с королевой?

План Бобула

Близнецы Джей Ло

Велика прогулянка

Концерт ОЕ
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Молчит – значит, одобряет: Наташа Королева не говорит о вторжении России в Украину

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 февраля, 13:33
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Наташа Королева стала одной из тех, кто молчит о нападении России на Украину
Наташа Королева игнорирует войну в Украине
Наташа Королева игнорирует войну в Украине / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наступило такое время для звезд, когда вряд ли получится усидеть одновременно на двух стульях. Так называемые "голуби мира", которые "вне политики", теперь получают шквал критики от украинцев. Сегодня ты или поддерживаешь Путина и его вторжение в Украину, или стоишь вместе с украинцами. Третьего не дано.

Сейчас многих украинцев интересует, почему уроженка Киева Наташа Королева не только молчит о российском вторжении, но уже даже успела приспособиться к ситуации. Напомним, на этой неделе стало известно, что россиянам из-за войны могут закрыть Instagram и Facebook. Она уже успела анонсировать свой ТГ-канал.

Реклама

Конечно же, артистка поспешно закрыла комментарии, ведь знала, что ей прилетит за такую "поддержку".

скриншот из инстаграм Наташи Королевой

И это при том, что у нее 1,5 миллиона поклонников, которых она могла бы снабжать правдивой информацией о ситуации в Украине, а не той пропагандой и ложью, которую показывают на российском ТВ.

скриншот из инстаграм Наташи Королевой

Украинцы все помнят!

Реклама

Напомним, Лолита продолжает называть российскую войну против Украины операцией.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Топ YouTube
ТОП-10 самых популярных видео на YouTube
1
Baby Shark Dance Baby Shark Dance
10,2 млрд
2
Despacito Despacito
7,75 млрд
3
Johny Johny Yes Papa Johny Johny Yes Papa
6,18 млрд
4
Shape of You Shape of You
5,62 млрд
5
See You Again See You Again
5,42 млрд
6
Bath Song Bath Song
5,01 млрд
7
Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm
4,56 млрд
8
Masha and the Bear – Recipe for Disaster Masha and the Bear – Recipe for Disaster
4,48 млрд
9
Phonics Song with Two Words Phonics Song with Two Words
4,47 млрд
10
Uptown Funk Uptown Funk
4,47 млрд
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сегодня
28 февраля. Уоллес Карозерс. В этот день 87 лет назад американец синтезировал первое в мире синтетическое волокно – нейлон…
История дня - за минуту
Тогда и сейчас
Узнаете на этом фото 2006 года Олю Полякову?
Больше фото
Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

Цитата на segodnya.ua
Макс Чмерковский Хореограф, танцор
Читать интервью

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять