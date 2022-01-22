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Молодая жена Виктора Павлика намерена сделать ринопластику и грудь, но муж против

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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22 января, 12:35
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На своей странице в Инстаграм Екатерина Репяхова поделилась с поклонниками своими планами. В этом году она намерена сделать себе нос и усовершенствовать форму груди
Екатерина Репяхова решила усовершенствовать внешность
Екатерина Репяхова решила усовершенствовать внешность / Фото: instagram.com/repyahovakate

Изменения во внешности – дело сугубо индивидуальное. Но сейчас у многих время перемен, особенно, если это позволяют возможности. Так, только за последнее время мы писали, что блогер Анна Тринчер сделала грудь, певица Любовь Успенская – попу, а теперь о внешних улучшениях заговорила Екатерина Репяхова, жена музыканта Виктора Павлика.

На своей странице в Инстаграм девушка поделилась своим планом на год. И в этом списке значится сразу две операции: ринопластика и маммопластика.

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Екатерина Репяхова решилась на перемены/ скриншот из Интаграм

И если ранее блондинка категорически отрицала столь радикальные изменения во внешности (хотя хейтеры регулярно советовали ей сделать операцию на нос), то теперь Екатерина и сама не против.

Теперь жена Павлика не против операций/ скриншот из Инстаграм

Усовершенствовать грудь молодая мама решилась после ГВ, так как утрачена былая форма. Но при этом жена артиста если и будет ставить импланты, то самые маленькие, которые только существуют.

Блондинка не планирует делать большую грудь / скриншот видео

И объяснила, почему сначала должна состояться свадьба, а только потом операция.

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Репяхова планирует улучшить внешний вид / скриншот из Инстаграм

Вряд ли комплименты переубедят девушку отказаться от пластики, но поклонники все же продолжают пытаться.

Девушка уже приняла решение / скриншот из Инстаграм

Надо сказать, что Виктор Павлик против таких кардинальных перевоплощений. Очевидно, для него любимая женщина – хороша всегда, но Екатерина Репяхова намерена убедить мужа, что пластика ей необходима.

Муж против вмешательств / скриншот из Инстаграм

Что из этого выйдет, мы узнаем уже через несколько месяцев.

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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