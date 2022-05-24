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MONATIK неожиданно обратился к украинцам с особой просьбой: видео

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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24 мая, 21:50
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Артист поддержал украинских пожарных и спасателей и попросил народ помочь героям, спасающим людей в горячих точках
Монатик поддержал украинских спасателей и пожарных
Монатик поддержал украинских спасателей и пожарных / Фото: Коллаж: Сегодня, скриншот

На странице благотворительной организации Ukrainian FireFighters Foundation в Facebook появилось видеообращение Димы Монатика к украинцам.

Победа Украины в этой войне – это не только уничтожение оккупантов наших родных земель. Это спасенные жизни украинцев и украинок. Я от всей души благодарю наших героев-спасателей, наших огнеборцев. Которые каждый день спасают жизни украинцев. Они первые после обстрелов и бомбардировок приходят к нам на помощь, – говорит Монатик.

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Надо помочь тем, кто на передовой нашей с вами безопасности. Благотворительный проект Ukrainian FireFighters Foundation собирает денги на средства химической защиты и оборудование для пожарных. Поддержка наших героев ГСЧС очень важна! Потому что их спасенная жизнь – это спасенные жизни многих украинцев. Слава Украине!

Создатели организации поблагодарили артиста за помощь:

Спасибо, MONATIK, за поддержку нашего благотворительного проекта. Верим, что это обращение поможет быстрее собрать необходимые средства для закупки средств химической защиты для пожарных и спасателей!

Напомним, Монатик посвятил трек украинским героям.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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