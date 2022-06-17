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MONATIK рассказал, что скрывает от детей: "Им лучше этого не видеть"

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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17 июня, 16:10
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Как и все украинцы, артист старается держать себя в руках, но часто эмоции от происходящего в Украине ужаса берут верх. MONATIK признался, что контролирует себя ради детей
MONATIK рассказал о своем психическом состоянии и признался, как скрывает его от сыновей
MONATIK рассказал о своем психическом состоянии и признался, как скрывает его от сыновей / Фото: instagram.com/monatik_official

MONATIK верит, что сейчас главное, чтобы каждый был занят чем-то, что приблизит Украину к победе. Каждый человек важен – будь он информационным "воином" в Сети, волонтером или поваром, который готовит еду для простых украинцев и отважных воинов ВСУ.

Артисты тоже помогают на своем фронте – они выступают на благотворительных концертах, где собирают крупные суммы в помощь Украине. MONATIK – один ихз таких украинских артистов.

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Впервые с момента полномастшабного вторжения РФ певец дал интервью. Программе "Зірковий шлях" он признался, что не всегда удается скрывать истинные эмоции и переживания.

Если вы думаете, что я очень твердо держусь, то я тихонько, чтобы никто не видел, тоже очень часто ломаюсь. Но стараюсь очень быстро собраться. Потому что я знаю, что на меня смотрят дети, и им лучше этого не видеть. Хотя они это понимают, понимают, что такое война очень четко, – рассказал артист.

По словам артиста, они с супругой объясняли сыновьям, что такое война и почему семья не может пока что вернуться в Украину.

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У MONATIK и его жены Ирины двое сыновей – Платон и Даниил.

Ранее Оля Полякова рассказала, где будет учиться ее старшая дочь Маша.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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