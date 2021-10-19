Монатик спел с Лободой на вечеринке в честь ее дня рождения (фото)

Светлана Лобода вчера отпраздновала свое 39-летие. Певица устроила вечеринку среди пустыни в ОАЭ, куда также прибыли Монатик с супругой и младшая сестра Лободы – Ксения, с мужем
Монатик спел на дне рождения Лободы / Фото: instagram.com/lobodaofficial
Светлану в ее день рождения развлекали друзья, среди которых был украинский артист MONATIK. Он исполнил для именинницы несколько своих хитов, а после они спели вместе с Лободой уже ее треки – "Твои глаза" и "40 градусов".
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Для праздника LOBODA выбрала короткие шорты, топ и сетку с кристаллами. Образ певица дополнила черными сапогами.
Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.