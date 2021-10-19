Монатик спел с Лободой на вечеринке в честь ее дня рождения (фото)

Светлана Лобода вчера отпраздновала свое 39-летие. Певица устроила вечеринку среди пустыни в ОАЭ, куда также прибыли Монатик с супругой и младшая сестра Лободы – Ксения, с мужем

Монатик спел на дне рождения Лободы / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Светлану в ее день рождения развлекали друзья, среди которых был украинский артист MONATIK. Он исполнил для именинницы несколько своих хитов, а после они спели вместе с Лободой уже ее треки – "Твои глаза" и "40 градусов".

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Дима Монатик на празднике Лободы / Фото: instagram.com/stories/bicholla

Для праздника LOBODA выбрала короткие шорты, топ и сетку с кристаллами. Образ певица дополнила черными сапогами.

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На песчаной локации установили небольшую сцену, отдельные места для гостей, все украсили гирляндами и тематическими мелочами.

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Фото: instagram.com/stories/bicholla

Сюрпризом для Светы был огненный круг с надписью "Я люблю тебя".

Фото: instagram.com/stories/bicholla

Вероятно, это комплимент от ее ухажера, личность которого артистка скрывает от публики. Хотя СМИ еще летом выяснили, что это бизнесмен армянского происхождения Артур Гранц.