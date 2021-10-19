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Монатик спел с Лободой на вечеринке в честь ее дня рождения (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
19 октября, 09:57
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Светлана Лобода вчера отпраздновала свое 39-летие. Певица устроила вечеринку среди пустыни в ОАЭ, куда также прибыли Монатик с супругой и младшая сестра Лободы – Ксения, с мужем
Монатик спел на дне рождения Лободы
Монатик спел на дне рождения Лободы / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Светлану в ее день рождения развлекали друзья, среди которых был украинский артист MONATIK. Он исполнил для именинницы несколько своих хитов, а после они спели вместе с Лободой уже ее треки – "Твои глаза" и "40 градусов".

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Дима Монатик на празднике Лободы / Фото: instagram.com/stories/bicholla

Для праздника LOBODA выбрала короткие шорты, топ и сетку с кристаллами. Образ певица дополнила черными сапогами.

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На песчаной локации установили небольшую сцену, отдельные места для гостей, все украсили гирляндами и тематическими мелочами.

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Фото: instagram.com/stories/bicholla

Сюрпризом для Светы был огненный круг с надписью "Я люблю тебя".

Фото: instagram.com/stories/bicholla

Вероятно, это комплимент от ее ухажера, личность которого артистка скрывает от публики. Хотя СМИ еще летом выяснили, что это бизнесмен армянского происхождения Артур Гранц.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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