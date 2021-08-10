Монатик трогательно поздравил супругу с днем рождения: Как же мне повезло, ты такая одна

10 августа супруга Димы Монатика Ирина празднует день рождения. Певец в этот день всегда посвящает любимой чувственный стих. Этот год не стал исключением

Монатик посвятил супруге стих в честь ее дня рождения / Фото: instagram.com/monatik_official

Сегодня супруги Димы Монатика Ирине исполняется 35 лет. В честь праздника певец опубликовал в Instagram короткий бэкстейдж фотосессии с супругой и сопроводил пост трогательным стихом.

Как же мне повезло, ты такая одна! – признался артист.

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В комментариях поклонники не скрывали восторга от трогательного поздравления.

"До слез. Такую любовь в наше время очень трудно встретить, она поистине прекрасна"

"Какой стих. Капец просто. С именинницей любите друг друга с каждым днём все сильнее и сильнее"

"Боже, как это мило, до слез"

День рождения Ирина отмечает с сыновьями и супругом в Турции. У себя на страничке в Instagram супруга певца поделилась открыткой, нарисованной детьми.

Здравствуйте, мои счастливые 35, – подписала снимок Ирина.

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Супруга Димы Монатика сегодня отмечает день рождения / Фото: instagram.com/irinamonatik

Монатик редко делится подробностями личной жизни. Ранее он рассказывал историю знакомства с женой – Ириной Демичевой. Дмитрий встретил девушку, когда еще не был популярен и только переехал в Киев. Вместе они пришли к тому, что имеют сейчас. Mонатик признается, что ему очень повезло с Ириной, которая, к тому же, является лучшим другом артиста.

Смотрите клип, в котором Монатик показал трогательные кадры с супругой:

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