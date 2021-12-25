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MONATIK попал в пикантный курьез с фанаткой: У меня еще такого не было

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня
25 декабря, 17:09
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Известный украинский исполнитель поделился забавной ситуацией, которая случилась с ним во время встречи с поклонницей
MONATIK поделился смешной ситуацией с фанаткой
MONATIK поделился смешной ситуацией с фанаткой / Фото: пресс-служба

В силу профессии MONATIK, который поделился редким фото с детьми, часто узнают в разных общественных местах. Артист признается, что с пониманием относится к желанию людей сделать с ним снимок и никогда не отказывает в такой просьбе. Недавно, он в очередной раз фотографировался с поклонницей и случайно увидел ее обнаженные фото.

У меня в Одессе недавно произошла такая смешная ситуация: сижу я обедаю в заведении, подходит какая-то женщина ко мне и говорит: "Можно сфотографироваться?". А я как всегда такой: "С удовольствием, конечно" – это же наша профессия и мы все делали для этого. Она открывает телефон, ставит его передо мной, а она на фотке голая там, – рассказал артист в программе "Зірковий шлях".

Как оказалось, с нескромной поклонницей после этого исполнитель все же сфотографировался, но впечатления у MONATIK остались шокирующие.

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Ох, я помню мне так неудобно стало. У меня еще такой ситуации не было. И она там пальцем скрыла кое-что, – поделился певец.

Недавно со звездой "Универа" тоже произошла забавная ситуация. Смотрите, как она пыталась соблазнить Путина на пресс-конференции.

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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