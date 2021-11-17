Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💸 Тысяча Зеленского 🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами Отбор на ЧМ-2022 Отбор на ЧМ-2022 📲 Операция Цифровизация

Пытки Мэнсона

Спойлер от Златы

Уильям в ярости

Молодая Елизавета

Шоу "Маска". Сезон 2

Старые вещи Кейт
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Монро публично пристыдила Каменских: "Доколе ЛГБТ-люди будут считаться скандальными?"

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
17 ноября, 12:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Известная украинская травести-дива Монро обиделась на исполнительницу Настю Каменских за ее высказывание во время четвертом выпуске гипершоу "Маска"
Травести-дива Монро поскандалила с Настей Каменских из-за ее высказываний на шоу "Маска"
Травести-дива Монро поскандалила с Настей Каменских из-за ее высказываний на шоу "Маска" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Скандал из-за...Скандала! На шоу "Маска" звездные детективы продолжают угадывать персонажей, которые прячутся в невероятных костюмах и выступают в них на сцене шоу.

В прошлом выпуске для всех спела таинственная незнакомка, которая прячется под маской Скандала. Некоторые звездные детективы предположили, что там скрывается Елена Кравец. А вот Настя Каменских перечислила сразу нескольких персон шоу-бизнеса, которые, по ее мнению, могут оказаться под этой маской.

Реклама

Среди перечисленных Настей звезд была и травести-дива Монро, которой это не понравилось. Свои возмущения Монро высказала в Facbook, опубликовав фрагмент из шоу.

Кто-то объяснит мне, в чем моя скандальность? В том, что не побоялась быть собой и заявить об этом?! Доколе публичные ЛГБТ-люди будут восприниматься коллегами через призму скандальности и эпатажа?! А, Настя?! Как по мне, вы более скандальная, с учетом вашей личной жизни, – написала травести-дива.

В комментариях подписчики поддержали Монро, предположив, что Настя просто "перепутала слова":

Реклама

Думаю, ей просто не хватает словарного запаса. Вот она и не смогла подобрать правильное слово, а "скандальная" пришло первым в ее кудрявую голову, – написала одна из подписчиц Монро.

На что травести-дива ответила:

Тогда почему людей, которым не хватает словарного запаса, садят в жюри на центральный канал?

Скриншот: Facebook

Остальные подписчики отметили, что Настя "не знает, что такое "скандал", поэтому и применила такой эпитет по отношению к Монро.

Стоит отметить, что и Настю, и Монро считают яркими персонажами шоу-бизнеса, которые нередко делятся с подписчиками крутыми фото в Instagram. Кажется, мы знаем, в чем их секрет.

Реклама
Скриншот: Facebook

Читайте также:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow за ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата @zlata.ognevich | 388K
Злата @zlata.ognevich | 388K
1/2
Премьера недели
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Клип снимала украинка
Сольник звезды
Олег Винник
25 ноября / 19:00
Главные концерты ноября
Цитата дня

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета ІІ царствующая королева Великобритании
Цитаты Ее Величества
Свадьба года
Пэрис Хилтон & Картер Реум
Детали звездной свадьбы
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Опрос
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue накануне декабрьской премьеры
Шикарные фотки в стиле Керри
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять