Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Война с РФ ⛔ Признание "ЛДНР" Россией Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🎤 Alina Pash едет на Евровидение?
Поиск на segodnya.ua

Скандальный Нацотбор

MARUV беременна

Девушка Эктора

Кейт на ТВ

Правда о Нацотборе

Признания Мурика
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Мошенники не могут представлять Украину на "Евровидении": глава "Суспільного" – о ситуации с Алиной Паш

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
15 февраля, 17:10
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ситуация на "Евровидении" продолжает накаляться и конца скандальной истории пока что не видно. Зато появился комментарий главы правления "Суспільного"
Оргкомитет вскоре примет решение о ситуации
Оргкомитет вскоре примет решение о ситуации / Фото: Facebook-страница Alina Pash, Facebook Николая Чернотицкого

Николай Чернотицкий, глава правления "Суспільного", на своей странице в Facebook озвучил свою позицию касательно истории с Алиной Паш.

Напомним, сегодня появилась информация о том, что пограничники не выдавали Паш справку о поездке в Крым.

Реклама

Сообщаем, что нам не известно, какой документ опубликован вещателем, ведь подразделениями Госпогранслужбы такой не создавался, и под таким номером никому не предоставлялся.

Оргкомитет вскоре соберется и решит, что делать дальше, и есть большая вероятность того, что Алина Паш не сможет представлять Украину на "Евровидении" в Турине. Сейчас идет разбирательство, что за документ был представлен "Суспільному".

Сегодня глава правления "Суспільного" Николай Чернотицкий поделился личным мнением о том, сказав, что "мошенники не могут представлять Украину на Евровидении".

Alina Pash
Alina Pash / Фото: Facebook-страница Alina Pash

Реклама

Благодарность Государственной пограничной службе за оперативное разбирательство. Пресс-офицер ГНСУ заверил, что Общественный вещатель получит официальный ответ завтра до 11:00. После получения официального ответа будет собран оргкомитет Евровидения, на которое будет приглашена Алина Паш и принято соответствующее решение.

Отдельно, как председатель правления, я буду обращаться в правоохранительные органы по предоставлению поддельных документов. На мой взгляд, мошенники не могут представлять Украину на Евровидении.

Мы продолжаем следить за ситуацией.

В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Rich stars
ТОП-5 самых богатых звезд мира
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$7.95 млрд
3
Канье Уэст Канье Уэст
$6.8 млрд
4
Опра Уинфри Опра Уинфри
$3.5 млрд
5
Рианна Рианна
$1.7 млрд
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сегодня
15 февраля. Гульельмо Маркони. Ровно сто лет назад в этот день начались регулярные трансляции радиопередач из графства Эссекс (Англия), что стало возможным благодаря открытиям нобелианта из Италии...
История дня - за минуту
Chief and love
Интересно увидеть лицо девушки Эктора Хименса-Браво?
Больше об Экторе

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять