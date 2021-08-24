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"Мой любимый, мой Юра!" Катя Осадчая призналась в любви Горбунову в честь праздника (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
24 августа, 19:52
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Юрию Горбунову сегодня – 51 год! День рождения ведущий отмечает в 30-й юбилей независимости Украины
Катя Осадчая и Юрий Горбунов
Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Фото: instagram.com/kosadcha

Сегодня, в День независимости Украины, наряду с сыном Софии Ротару, еще одна украинская знаменитость празднует день рождения. Юрию Горбунову сегодня исполнился 51 год.

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Супруга шоумена, ведущая Катя Осадчая трогательно поздравила Юру в своих соцсетях. Катя выложила совместные фото с мужем, а в посте призналась в любви Юре.

Мой любимый, мой Юра! Ты мужчина, о котором только может мечтать женщина, ты самый заботливый и внимательный, любящий и мудрый. Наш последний год был насыщен событиями и теперь мы с тобой родители двух детей, наш младший торопился, чтобы сегодня поздравить тебя лично. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты был самым счастливым каждую минуту!

Смотрите все снимки влюбленной пары ниже.

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Судя по фото Кати и Юры в соцсетях, звезды проведут этот день дома в кругу семьи. Пара решила не отправляться на острова, а остаться в Украине. К слову, Осадчая уже на пятый день после родов отправилась на работу, снимать новую программу своего шоу.

Напомним, супруги во второй раз стали родителями 19 августа этого года. В 2017 году у пары родился сын Иван, а весной 2021 года Осадчая призналась, что беременна. Катя воспитывает 18-летнего сына Илью от первого брака.

Смотрите в ролике, как Юрий Горбунов заступился за жену:

Ранее мы рассказывали, что Катя Осадчая вышла на связь после родов и впечатлила внешним видом

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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При всем уважении к легендарности Софии Михайловны Ротару, после ее недавнего выступления на "Новой волне" в Сочи – курорте страны-агрессора, я бы не выпускал ее на сцену концерта ко Дню Независимости.

Игорь Кондратюк телеведущий, продюсер
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