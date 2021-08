Моя свадьба будет скромной росписью и все: Dj NANA не хочет пышной свадьбы с Русланом Квинтой

21 августа на телеканале "Украина" выйдет премьерный выпуск вокального талант-шоу "Співають всі!" 100 звездных экспертов соберутся в одном месте, чтобы оценить молодые таланты, среди них и Dj NANA

Dj NANA не хочет пышной свадьбы с Русланом Квинтой / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

На съемочной площадке шоу артистка рассказала, чему научилась в отношениях с композитором Русланом Квинтой.

Ранее супруга украинского продюсера снялась полностью голой.

За кулисами масштабного талант-шоу "Співають всі!" Dj NANA откровенно призналась – после 10 лет гражданского брака с композитором Русланом Квинтой о большой свадьбе и речи быть не может. Пара выбирает для себя совершенно другую историю:

Роспись – это формальность! Я выступала на стольких свадьбах и все время наблюдала, какая это работа для молодоженов, как они переживают о том, кто поел, кто улыбнулся… В этом не успеваешь понять, что выходишь замуж за любимого человека.

Dj NANA говорит, ее свадьба будет скромной росписью и все:

Все-таки это таинство для двоих, на этом я строю наши отношения.

На подобных вещах артистка отказывается делать себе имя, поэтому уверяет – если они с Русланом все-же решатся оформить отношения – не будет обложек журналов и прямых эфиров. Это останется только между ними.

Dj NANA говорит, что с Русланом Квинтой она стала спокойнее / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Кроме того, артистка рассказала, чему научилась за время их отношений с известным композитором:

Я стала спокойнее. Перестала принимать все слишком близко к сердцу, возмущаться, переживать. Но я ко многим событиям моей жизни отношусь, как к опыту. Делаю выводы и иду дальше. Я была человеком настроения, и порой мои родные от этого страдали.

Dj NANA говорит, что с Русланом научилась это контролировать, воспринимаю свои взбалмошные моменты, как часть себя, но не раня своих близких.

Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время получил известность среди зрителей таких стран мира, как:

Италия,

Франция,

Австралия,

Нидерланды,

Бразилия,

Дания,

Польша и другие.

Украина стала 18 страной, в которой будет выходить это музыкальное шоу. Победитель нового проекта телеканала "Украина" получит денежный приз в размере полмиллиона гривен. Ведущим вокального шоу стал Владимир Остапчук.

Руслан Квинта рассказал о сольной карьере и мечте стать доктором – смотрите видео:

