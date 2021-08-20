MOZGI выпустили песню на украинском языке. Слушайте сингл Ой, мамо

Новый трек Потап, Позитив и дядя Вадя презентовали к 30-летию независимости Украины. Позже музыканты обещают выпустить арт-видео к песне

MOZGI выпустили украиноязычный сингл ко Дню независимости / Фото: пресс-служба

В 2019 году MOZGI поздравили украинцев треком "999", а в этом году презентуют зажигательный танцевальный трек "Ой, Мамо!". Так, накануне 30-летия независимости Украины Потап, Позитив и дядя Вадя открывают новую украиноязычную музыкальную страницу в своем творчестве.

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Народное творчество Украины богато песнями, обращенными к маме и MOZGI решили переосмыслить эту традицию на современный лад.

И хотя троице давным-давно не нужно ни у кого отпрашиваться на вечеринки, они точно знают, что для своих мам всегда будут маленькими сорванцами.



Совсем скоро Потап и команда обещают показать арт-видео к синглу "Ой, Мамо", а на концерте ко Дню Независимости – порадовать миксом легендарных народных песен в современной аранжировке.

Слушайте новый трек MOZGI – Ой, мамо: