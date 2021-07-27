Мозговая шокировала распухшей от уколов рукой: Это ничего, в сравнении с болями

Известная украинская продюсер Алена Мозговая сейчас лечится. В Facebook она рассказала, что курс терапии подходит к концу и показала, как после капельниц выглядит ее рука

Алена Мозговая показала распухшую от капельниц руку / Фото: facebook.com/olenamozgova1

О проблемах со здоровьем Алена Мозговая, которая просила Александра Пономарева не упоминать ее в интервью, сообщила весной. Сейчас, когда курс гормонов, противовирусных и других препаратов, позади, ее руки выглядят очень распухшими.

Впереди продюсера ждет реабилитация органов, которым больше всего досталось за время лечения. Но это менее ужасно, чем то, что Мозговая пережила ранее, отметила она в посте на своей странице в Facebook.

Скриншот: facebook.com/olenamozgova1

Да, впереди уколы в мягкое место и таблетки по реабилитации тех органов, которые пострадали от лечения. Но это ничто по сравнению с теми болями, которые я пережила за этот месяц, – написала Мозговая.

Она добавила, что вторая ее рука выглядит так же, а фото выставила в соцсеть не для жалости, а чтобы доказать тем, кто писал, что болезнь – выдумка ради хайпа, что они не правы.

Продюсер Алена Мозговая / Фото: facebook.com/olenamozgova1

В начале июля продюсер Алена Мозговая сообщила, что врачи диагностировали ей грыжу.

Ранее Александр Пономарев рассказал об отношениях с Аленой Мозговой: "Она добавляется в друзья на Facebook, а потом удаляется".

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