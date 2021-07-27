Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно

Фединчик извинился

Дизель шоу и расизм

Кто такая Китти Спенсер

У кого купальник лучше

MELOVIN угрожали

Співають всі
СЕГОДНЯ Звездно Украинские

Мозговая шокировала распухшей от уколов рукой: Это ничего, в сравнении с болями

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
27 июля, 17:18
Копировать ссылку
Известная украинская продюсер Алена Мозговая сейчас лечится. В Facebook она рассказала, что курс терапии подходит к концу и показала, как после капельниц выглядит ее рука
Алена Мозговая показала распухшую от капельниц руку
Алена Мозговая показала распухшую от капельниц руку / Фото: facebook.com/olenamozgova1

О проблемах со здоровьем Алена Мозговая, которая просила Александра Пономарева не упоминать ее в интервью, сообщила весной. Сейчас, когда курс гормонов, противовирусных и других препаратов, позади, ее руки выглядят очень распухшими.

Впереди продюсера ждет реабилитация органов, которым больше всего досталось за время лечения. Но это менее ужасно, чем то, что Мозговая пережила ранее, отметила она в посте на своей странице в Facebook.

Скриншот: facebook.com/olenamozgova1

Да, впереди уколы в мягкое место и таблетки по реабилитации тех органов, которые пострадали от лечения. Но это ничто по сравнению с теми болями, которые я пережила за этот месяц, – написала Мозговая.

Она добавила, что вторая ее рука выглядит так же, а фото выставила в соцсеть не для жалости, а чтобы доказать тем, кто писал, что болезнь – выдумка ради хайпа, что они не правы.

Продюсер Алена Мозговая
Продюсер Алена Мозговая / Фото: facebook.com/olenamozgova1

В начале июля продюсер Алена Мозговая сообщила, что врачи диагностировали ей грыжу.

Ранее Александр Пономарев рассказал об отношениях с Аленой Мозговой: "Она добавляется в друзья на Facebook, а потом удаляется".

Смотрите в сюжете о травмах знаменитостей из-за спорта:

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Что готовит Одесский кинофестиваль-2021
Поддерживаете возвращение к бывшим?
Новый бывший Джей Ло
Все обсуждают
Машу Полякову захейтили в Сети за песню с матами
Быть в курсе
Цитата дня

8 лет назад я принял для себя решение не публиковать фотографий со старшим сыном Платоном. Тогда на это было несколько веских причин, главная из которых - мое желание защитить его от пристального внимания... Прошло время и я понимаю, что он больше не нуждается в этой защите. Он взрослый, яркий, талантливый мальчик. И я рад познакомить вас с ним.

Дмитрий Шепелев ведущий
Шепелев показал лицо сына от Фриске
Премьера "Девять совсем незнакомых людей" уже в августе
Все, что нужно знать о криповом мини-сериале
Интересно
Сольник звезды
DOROFEEVA
31 июля/20:00
5 концертов июля

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять