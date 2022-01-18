Муж Ефросининой подрался с с 12 темнокожими парнями в Амстердаме: заступился за жену

Телеведущая и блогер Маша Ефросинина поделилась ужасной историей, которая случилась с ней и ее супругом Тимуром в одной из поездок в Амстердам

Маша Ефросинина с мужем / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина, которая недавно поделилась редкими семейными кадрами со взрослой дочкой, поделилась своей неприятной историей.

В интервью с боксером Александром Усиком телеведущая рассказала, что однажды они с супругом Тимуром Хромаев отправились отпраздновать Новый год в Амстердам.

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По словам Ефросининой, прогулка по ночному городу в праздник не предвещала никакой опасности, ведь вокруг было большое количество людей.

Нам на встречу шла компания человек 12, твоего роста (Усик – Ред.) парней, афроамериканцев и один из них схватил меня за пятую точку, – вспомнила Ефросинина.

В тот момент, рассказала ведущая, ее муж тут же полез в драку с нахальными прохожими, чтобы отстоять честь супруги.

К счастью, серьезных последствий Тимуру Хромаеву удалось избежать, так как ему на помощь вовремя подоспели сотрудники местной полиции. Однако история надолго осталась в памяти у звездной семьи и Маша до сих вспоминает ее с ужасом.

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Это одна из самых страшных сцен в моей жизни. Конечно, Нового года с тех пор не было, я ненавижу Амстердам и я переживала, что они просто его убьют, – поделилась Маша.

Скриншот – видео

Ранее мы писали о том, что родная сестра Маши Ефросининой и экс-невестка Ющенко отметила день рождения в Москве.