Звезды
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚽ Динамо - Флора: видеоонлайн ⚡ Битва за "Азовсталь" 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022 ⚠ Бензиновый кризис

Eurovision 2022

Кекелия беременна

Курьез с Летицией

РиРи сказала да?

Джавелин Тины

MamaRika - дома
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Муж Камалии разрешил певице поделиться секретной информацией о том, как Пакистан поддерживает Украину

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
13 мая, 18:22
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Известная певица Камалия рассказала, как сегодня помогает воинам и пострадавшим в Украине, и впервые озвучила, как поддерживает правительство Пакистана, родной страны ее мужа, Украину в войне с Россией
Камалия рассказала, поддерживает ли Пакистан - родина ее мужа - Украину в войне, которую развязала Россия
Камалия рассказала, поддерживает ли Пакистан - родина ее мужа - Украину в войне, которую развязала Россия / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Звезда украинского шоу-бизнеса, певица Камалия, которая ранее рассказала об общении с Киркоровым о войне, сейчас находится в Британии, где активно гастролирует и занимается волонтерской деятельностью в пользу своей страны.

За это время нам удалось собрать немало денег. Мы отправили 22 тонны медикаментов и необходимых материалов, 2 тонны продуктов и около 20 тысяч боксов для горячего питания. Кроме того, мы больше миллиона евро потратили на строительство специального жилья для беженцев из Украины в Германии. Там смогут разместиться 770 семей, – поделилась Камалия в эфире "Ранку з Україною".

Но, несмотря на огромную помощь артистки, ее нередко спрашивают о позиции Пакистана, правительство которого до сих пор соблюдало тишину.

Реклама

Захур дал мне зеленый свет, и я могу говорить, как есть. Пакистан передал Украине 2 самолета-истребителя и продолжают помогать, но не разглашают информацию об этом, – откровенно рассказала артистка в интервью с ведущими канала "Украина".


Муж Камалии разрешил ей поделиться секретной информацией о том, как Пакистан поддерживает Украину
Муж Камалии разрешил ей поделиться секретной информацией о том, как Пакистан поддерживает Украину / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Напомним, что канал "Украина" продолжает транслировать общенациональный марафон "Єдині новини" и участвовать в его производстве. Любимые программы и сериалы канала "Украина" выходят в эфире телеканала "Індиго TV".

Напомним, Камалия разнесла россиян, жаждущих уничтожить Украину.

Реклама

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Insta News
Кузьма бы одобрил
Дочь Кузьмы Скрябина

«Мы решили передать на аукцион футболку отца. Средства пойдут на поддержку ВСУ »

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять