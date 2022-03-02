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Муж Натальи Денисенко вступил в ряды теробороны Киева

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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2 марта, 13:33
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Украинские знаменитости продолжают вступать в ряды ВСУ и теробороны, чтобы давать отпор российским оккупантам
Украинский актер Андрей Фединчик вступил в терроборону.
Украинский актер Андрей Фединчик вступил в терроборону. / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Уже седьмой день идет война в Украине, которую начал Путин. Тысячи людей выходят на защиту своей родной земли и противостоят российской агрессии. Среди защитников Киева есть и актер Андрей Фединчик – на днях присоединился к участникам теробороны.

В Instagram жена Фединчика – актриса Наталья Денисенко – рассказала, что ее муж видится с семьей очень редко и мало. У сына Андрея каждый день от переутомления начинается истерика. Он плачет, потому что хочет домой. Мальчик не верит, что они когда-нибудь вернутся в родной дом, потому что там "бомбежка". Мам пытается успокоить его, но он постоянно повторяет только эту фразу.

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Я плачу обычно так, чтобы он не видел, когда иду в душ (слава богу за то, что такая возможность есть во время войны!). Девушки, когда хочется сильно плакать, это нужно делать, чтобы не было сильного срыва, но не перед теми, кто слабее, – написала актриса.

Андрей Фединчик рассказал жене, что людей в теробороне очень много. Просятся даже пенсионеры. Волонтеров тоже хватает.

Знаю, что некоторые переживают еще большее моральное напряжение, еще большие потери. У меня болит очень сильно сердце за каждого! Боль неописуемая, – добавила актриса.

Наталья Денисенко объяснила, что несколько дней у нее была сильная ненависть ко всему, что касается России. Она писала угрозы и проклятия "русским х*йланам". Однако сейчас, по ее словам, немного отлегло, потому что уверена – скоро всему "русскому миру" придет конец.

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Чувствую наш сильный патриотизм и готовность всех граждан стоять до конца. Наша победа неизбежна, – добавила артистка.

Ранее Никита Добрынин вступил в ряды территориальной обороны Киева. Также участник "Холостячки" Макс Тарапата отправился защищать столицу.

Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем друг друга и помогаем. Наша армия дает достойный отпор врагу – верим в ВСУ!

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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