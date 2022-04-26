Муж Наталки Денисенко потроллил российское ТВ, сообщив о смерти Путина

Украинский актер и муж Наталки Денисенко Андрей Фединчик поделился шуточным видео о смерти российского лидера Путина и вставил легендарные кадры из балета "Лебединое озеро"

Андрей Фединчик "похоронил" Путина в новом видео / Фото: instagram.com/andreyfedinchik

Известный актер Андрей Фединчик сейчас служит в территориальной обороне и защищает украинскую столицу от российский оккупантов. Но даже в такое непросто время актер старается не терять чувство юмора и поднимает настроение своим фолловерам в социальных сетях.

Так, на своей странице в Instagram Андрей Фединчик поделился пародией на российские новости, в которых сообщают о смерти главного рашиста Путина.

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Где-то в недалеком будущем..., – коротко подписал юмористическое видео актер.

Фединчик вставил в свое видео кадры из знаменитого балета "Лебединое озеро". Как известно, со времен СССР демонстрация по телевизору произведения Петра Чайковского стала вестником серьёзных политических перемен в стране, а также смерти лидеров партии.

В комментария поклонники актера оценили его чувство юмора и пожелали, чтобы слова Фединчика как можно скорее официально прозвучали с телеэкранов.

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"Пророческое видео"

"Ждем с нетерпением!"

"Дай Бог поскорее это услышать..."

"Визуализация!"

Скриншот – instagram.com/andreyfedinchik

Ранее мы сообщали, что Наталка Денисенко раскритиковала российского актера и бойфренда певицы Алины Гросу Романа Полянского, который молчит о войне в Украине.