Муж Наталки Денисенко потроллил российское ТВ, сообщив о смерти Путина

Известный актер Андрей Фединчик сейчас служит в территориальной обороне и защищает украинскую столицу от российский оккупантов. Но даже в такое непросто время актер старается не терять чувство юмора и поднимает настроение своим фолловерам в социальных сетях.
Так, на своей странице в Instagram Андрей Фединчик поделился пародией на российские новости, в которых сообщают о смерти главного рашиста Путина.
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Где-то в недалеком будущем..., – коротко подписал юмористическое видео актер.
Фединчик вставил в свое видео кадры из знаменитого балета "Лебединое озеро". Как известно, со времен СССР демонстрация по телевизору произведения Петра Чайковского стала вестником серьёзных политических перемен в стране, а также смерти лидеров партии.
В комментария поклонники актера оценили его чувство юмора и пожелали, чтобы слова Фединчика как можно скорее официально прозвучали с телеэкранов.
- "Пророческое видео"
- "Ждем с нетерпением!"
- "Дай Бог поскорее это услышать..."
- "Визуализация!"
Ранее мы сообщали, что Наталка Денисенко раскритиковала российского актера и бойфренда певицы Алины Гросу Романа Полянского, который молчит о войне в Украине.
"Мы из Украины! Сегодня ночью одной украинкой стало больше! P.S. Христос Воскрес!"