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Муж Наталки Денисенко потроллил российское ТВ, сообщив о смерти Путина

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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26 апреля, 15:24
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Украинский актер и муж Наталки Денисенко Андрей Фединчик поделился шуточным видео о смерти российского лидера Путина и вставил легендарные кадры из балета "Лебединое озеро"
Андрей Фединчик "похоронил" Путина в новом видео
Андрей Фединчик "похоронил" Путина в новом видео / Фото: instagram.com/andreyfedinchik

Известный актер Андрей Фединчик сейчас служит в территориальной обороне и защищает украинскую столицу от российский оккупантов. Но даже в такое непросто время актер старается не терять чувство юмора и поднимает настроение своим фолловерам в социальных сетях.

Так, на своей странице в Instagram Андрей Фединчик поделился пародией на российские новости, в которых сообщают о смерти главного рашиста Путина.

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Где-то в недалеком будущем..., – коротко подписал юмористическое видео актер.

Фединчик вставил в свое видео кадры из знаменитого балета "Лебединое озеро". Как известно, со времен СССР демонстрация по телевизору произведения Петра Чайковского стала вестником серьёзных политических перемен в стране, а также смерти лидеров партии.

В комментария поклонники актера оценили его чувство юмора и пожелали, чтобы слова Фединчика как можно скорее официально прозвучали с телеэкранов.

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  • "Пророческое видео"
  • "Ждем с нетерпением!"
  • "Дай Бог поскорее это услышать..."
  • "Визуализация!"
Скриншот – instagram.com/andreyfedinchik

Ранее мы сообщали, что Наталка Денисенко раскритиковала российского актера и бойфренда певицы Алины Гросу Романа Полянского, который молчит о войне в Украине.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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