Звезды
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 💥 Освобождение Харькова 🏆 Победа на Евровидении ⚠ Бензиновый кризис

Eurovision 2022

Вакарчук на АЭС

Спейси вернулся

Смита отменяют?

Секрет Камалии

Трек Måneskin
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Муж певицы Русланы: Хочу, чтобы за Украину отдавали голоса, а не жизни

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
15 мая, 15:41
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Продюсер Александр Ксенофонтов после победы Kalush Orchestrа на песенном конкурсе написал трогательные слова, которые сейчас нужны каждому украинцу
Олександр Ксенофонтов привітав Kalush Orchestrа та Україну з творчою перемогою
Олександр Ксенофонтов привітав Kalush Orchestrа та Україну з творчою перемогою / Фото: Коллаж: Сегодня

14 мая произошло исторически важное событие для украинского народа, который сейчас ведет борьбу против рашистского нашествия. Украина одержала победу на "Евровидении-2022" в Турине!

Многие деятели украинской культуры и зрители уже успели поздравить хип-хоп группу Kalush Orchestrа с получением заветной статуэтки. Также порадовался за коллектив муж Русланы Лыжичко, которая победила "Евровидение" в 2004 году.

Реклама

В Facebook артистка показала слова о победе Украины на вокальном соревновании, которые написал ее муж.

Я хочу, чтобы за Украину отдавали голоса, а не жизнь! Я хочу, чтобы рождались украинские песни, а не гибли украинские дети. Я хочу, чтобы украинцы собирались на стадионах, а не в бомбоубежищах. Я верю в победу. И вера побеждает! Поздравляю группу Kalush и Украину с победой! Слава Украине, – написал Александр Ксенофонтов.

Действительно, муж Русланы написал то, о чем сейчас думает каждый украинец. Верим, что скоро наступит еще одна важная победа!

Кроме того, Руслана поддержала лидера группы Kalush Orchestra Олега Псюка, который в финале "Евровидения-2022" призвал мировую общественность помочь Мариуполю и защитникам "Азовстали".

Реклама

Это не политика, это крик души! Это музыка останавливает войну! Человечество превыше всего! Я поддерживаю Kalush и считаю, что они сделали как настоящие патриоты Украины! Я сделала бы то же самое! Наша победа только общая, только вместе, только когда мы боремся за каждую жизнь! Вот ценности, которые защищает Украина! Мир, просыпайся! Наш месседж мира на любой акции, на любой сцене, в любой точке планеты: #Save Ukrainians, #Save Mariupol, — написала Руслана.

Также певица добавила, что лично она сейчас "находится в состоянии тревоги за наших ребят в Мариуполе". Звезда призывает немедленно начинать действовать, давить на всех, кто может наших защитников реально эвакуировать.

Кстати, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также отреагировал на победу Украины на вокальном соревновании.

Отметим, что после призыва Kalush Orchestra о Мариуполе и "Азовстале" Сеть взорвалась поиском новостей на эти темы.

Реклама

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Опрос
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Insta News
Ричард Гир - с нами!
Актер продает свой Jaguar

Деньги пойдут в фонды, помогающие Украине

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять