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Музыкант Тарас Тополя и группа "Антитіла" вступают в ряды украинской армии

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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16 февраля, 10:19
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Украинские рок-музыканты во главе с Тарасом Тополей подписали контракт на прохождение воинской службы в резерве Вооруженных сил Украины
Группа "Антитіла" вступили в ряды ВСУ
Группа "Антитіла" вступили в ряды ВСУ / Фото: instagram.com/antytila_official

Следом за лидером группы "Тартак" Александром Положинским о своем намерении вступить в ряды украинской армии заявили исполнитель Тарас Тополя и музыканты группы "Антитіла".

О своем решении фронтмен группы написал на своей странице в Faccebook.

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Сегодня украинцы встают на защиту государства независимо от места жительства, профессии, возраста или пола. Уже 8-й год наша цель – мир. Ради него мы готовы дать достойный отпор каждому, кто захочет принести на наши земли войну, – написал на странице Тарас Тополя.

Кроме того, как сообщил Тополя, музыканты вместе с Министерством обороны запускают свой проект для YouTube "Саме те ТрО", в котором будут подробно рассказывать все этапы для поступления в Территориальную оборону – от решения подписать контракт до тренировок на полигоне.

Сейчас многие украинские знаменитости высказывают свою позицию относительно заявлений о грядущей войне с Российской Федерацией. Так, на днях украинские деятели искусства выступили с официальным заявлением против начала военных действий в Украине, среди них Олег Сенцов, группа Go_A, ONUKA и многие другие.

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До этого на фоне заявлений о вторжении в Украину петицию против войны подписали и российские знаменитости.

Мария Коробова
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