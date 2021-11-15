Мы без приключений не можем: Оле Поляковой пришлось успокаивать рыдающую дочь

Сейчас украинская певица, которая недавно шокировала фанатов самыми сокровенными тайнами своей жизни, отдыхает вместе с мужем и двумя дочерьми на Мальдивах. Семья Поляковой уже должна была возвращаться домой, но случилась неприятность, и они теперь вынуждены остаться на отдыхе еще на один день.
Как рассказала Оля в социальной сети, гидроплан, на котором они могли бы добраться в аэропорт, а затем вылететь в Украину, сломался.
Мы без приключений не можем – пропускаем наш самолет сегодня вечером, – поделилась певица.
Полякова считает, что это даже хорошо, ведь лишний день на отдыхе, по ее мнению, не может не радовать.
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Но мы получаем тут еще одну ночку. Думаю, что бесплатно, – с улыбкой заявила артистка.
А вот ее старшая дочь, которая пережила операцию, очень расстроилась таким известиям – как оказалось, у нее был запланирован первый концерт в Киеве. Девочка является солисткой подростковой рок-группы. Маша, не скрывая эмоций плакала в сториз у звездной мамы, но Оля ее убеждала, что уже в день выступления дочь с утра будет в столице.
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