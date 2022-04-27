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"Мы не общались, хотя спали в одной кровати": как война чуть не разлучила Анну Тринчер с женихом

Интервью
Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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27 апреля, 08:01
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Артистка в эксклюзивном интервью сайту "Сегодня" рассказала о том, как война изменила ее жизнь и поделилась, какой будет ее свадьба после победы Украины
В отношениях Анны Тринчер и Саши Волошина был сложный период во время войны
В отношениях Анны Тринчер и Саши Волошина был сложный период во время войны / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Жизнь каждого украинца перевернулась с ног на голову после того, как Россия напала на Украину 24 февраля. Жизнь Анны Тринчер тоже претерпела кардинальные изменения. Девушка признается, что ей тяжело переживать эти страшные события, но она не позволяет себе раскисать.

Что заставило Аню перейти на украинский, как война едва не испортила отношения с женихом и не стыдно ли ей сейчас снимать TikTok-видео – об этом и прочем читайте в нашем интервью.

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О свадьбе после победы и отношениях с родными

Осенью 2021 года блогер Александр Волошин сделал предложение своей возлюбленной – Анне Тринчер. Влюбленные планировали организовать свадьбу в этом году, но праздник придется перенести. Артистка поделилась, каким видит тот день, когда она станет женой.

Стопроцентно мы будем праздновать свадьбу в Украине. Это произойдет, возможно, летом следующего года. Будем смотреть на то, как и когда закончится война. Я мечтаю собрать всех людей, которые произвели на меня приятное впечатление и оставили свой след в моей жизни и просто настолько круто провести этот день, чтобы даже все забыли об инстаграмах и сторис, – рассказала Аня.

Аня Тринчер и Саша Волошин
Аня Тринчер и Саша Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Сейчас Тринчер вместе с Волошиным находятся на западе Украины. Певица ездит по городам и встречается с переселенцами. А вот ее возлюбленный занимается волонтерством.

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На второй неделе войны Саша создал волонтерский центр. Он даже попал в 20-ку лучших волонтерских центров. Каждый день с помощью координаторов и усилий спасают гражданских людей: завозят гуманитарную помощь, вывозят людей из горячих точек, помогают лекарствами, забирают животных. Я очень им горжусь. У него такая миссия – он работает в тылу, – объяснила артистка.

Аня Тринчер призналась, что первые дни войны очень плохо влияли на ее отношения с Сашей – они постоянно ссорились и даже был такой период, когда не разговаривали.

Первые две недели у нас были очень сложные. Мы постоянно были в тревожном состоянии и не знали, куда себя деть. И за эти недели мы очень много и сильно ссорились. У нас даже такое было, что не общались три дня, хотя спали в одной кровати и ели в одной столовой. Это момент притирки. Я понимаю, что война повлияла на наше психологическое и ментальное здоровье. Бывало, что ни я, ни он не выдерживали и срывались друг на друга. Но сейчас все выровнялось. К счастью, мы снова нашли ту же ниточку, которая нас объединяет и укрепляет, – поделилась звезда.

А вот с семьей у Ани отношения за время войны укрепились. Девушка говорит, что она с родными стали ближе друг к другу.

Тот подростковый период нас немного разъединил, дал трещину в наших отношениях и с мамой, и с бабушкой. А сейчас я очень скучаю по ним, мне очень хочется их обнять, собрать всех за праздничным столом к победе и просто проводить больше времени вместе, – добавила Тринчер.

Аня с бабушкой/ с мамой
Аня с бабушкой/ с мамой / Фото: instagram.com/annatrincher_official

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О связи с российскими тиктокерами и проблемах с заработком

Аня активно вела TikTok до войны и продолжает это делать сейчас. Артистка признается, что перестала общаться с украинскими тиктокерами, которые работают в РФ и молчат о зверствах, которые совершают российские солдаты на территории нашей страны.

Я считаю, что их позиция просто бесчеловечна. Я еще понимаю люди, которые находятся в России – они постоянно под пропагандой. Они уже зомби и им очень сложно что-либо объяснить на человеческом языке. А вот касательно наших украинских девушек и мальчиков, которые часть жизни прожили в Украине и поехали работать в Россию для меня этот непонятный вопрос – как так получилось, что они прямо сейчас молчат и делают вид, что ничего не происходит?! – высказалась звезда.

Также Тринчер объяснила, что она считает уместным снимать сейчас смешные тиктоки, которые дарят людям положительные эмоции. Девушка говорит – жить в постоянном мраке и в тревоге это значит просто не любить и уничтожать свою психику.

А нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать таким положительным контентом, особенно в TikTok, потому что очень большая аудитория там сидит. Даже моя бабушка там есть. Поэтому в первую очередь я для нее снимаю, – объяснила певица.

Анна Тринчер продолжает записывать тиктоки
Анна Тринчер продолжает записывать тиктоки / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Во время войны рынок рекламы в Сети значительно просел, и Аня Тринчер это почувствовала на себе. Однако менять профессию звезда не планирует.

Я не собираюсь менять свою деятельность, потому что я не вижу себя на работе от которой я не кайфую. А с работой я определилась. Да, просел (рынок рекламы, – Ред.) и я зарабатываю в разы меньше, чем раньше и это тяжеловато. В первую очередь идут деньги на Вооруженные силы Украины, в благотворительные фонды и своей аудитории отправляю также. Сейчас ездили по разным приютам во Львове, Тернополе и деньги пошли на дорогу, на людей, которые со мной работают. Трудно, но у меня есть финансовая подушка, – рассказала артистка.

О переходе на украинский и жизни в условиях войны

До полномасштабного вторжения РФ Тринчер говорила и вела блоги на русском, но война все изменила – теперь Аня перешла на украинский. По словам артистки, у нее проснулось очень сильные чувства ко всему украинскому.

Однажды вечером мы общались с моей подругой, которая тоже всю жизнь говорила на русском и она так старалась разговаривать на украинском на такие довольно трудные темы. Меня это вдохновило, и я в моменте подумала: "чем я хуже, я что, не смогу взять волю в кулак и перейти на украинский?!". Смогу, конечно! И даже сейчас начинаю периодическую думать по-украински, поэтому уже положительные изменения есть. Я уже привыкла к украинскому, как к своему языку, на котором общаюсь 24/7, – поделилась Тринчер.

Анна Тринчер перешла на украинский язык
Анна Тринчер перешла на украинский язык / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Также Аня рассказала нам о своем типичном дне. Девушка признается, что первые две недели было очень тяжело вести нормальный образ жизни – она просыпалась в 14.00, а засыпала поздно ночью и постоянно читала новости. Но потом Тринчер наладила свой день. Сейчас певица просыпается в 8.00, занимается спортом, медитирует и больше времени уделяет соцсетям.

Напоследок Анна Тринчер раскрыла секрет о том, что не дает ей сейчас сойти с ума:

Дети, люди с которыми я встречаюсь в приютах. Когда я смотрю на их улыбки, их надежду и силу, я понимаю, что у меня нет права раскисать. Не дает мне раскиснуть моя аудитория, потому что мы поддерживаем друг друга. У нас все взаимно: они дарят мне вдохновение, а я делаю для них контент.

Напомним, ранее Лилия Ребрик в интервью поделилась своими переменами в жизни после начала войны. Также ведущая рассказала, как дочери помогают ей держать себя в руках.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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