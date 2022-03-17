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Евгений Кошевой: Переписываемся с президентом почти каждый день

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17 марта, 13:42
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Звезда "Квартала 95" и лучший друг президента Украины дал интервью в это непростое время. Не пропустите подробности!
Евгений Кошевой дал интервью
Евгений Кошевой дал интервью / Фото: открытые источники

Юморист и шоумен Евгений Кошевой дал откровенное интервью Славе Демину, которое было посвящено нашей новой реальности – Украина отражает атаки России вот уже 22-й день.

По словам Евгения Кошевого, он до последнего не верил, что будет война и даже убеждал в этом жену. И в ту первую ночь, когда РФ напала на Украину, после первых взрывов он осознал весь ужас происходящего.

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Сейчас Кошевой активно помогает в качестве волонтера ребятам из теробороны, но предпочитает не афишировать эту деятельность. В этом ему также помогает старшая дочь Варя. Это и еда, и теплая флисовая одежда – что-то шьют сами, что-то докупают. Недавно, кстати, отправили теплую одежду в Житомир Игорю Воевуцкому и другим ребятам, которые защищают наши земли от орков.

Евгений Кошевой с дочкой Варей

Я просто спрашиваю, что кому нужно. Ищем по разным уголкам, по магазинам, по заправкам.

Слава Демин также спросил, знал ли Кошевой о войне заблаговременно.

Нет. Я до последнего Ксюхе говорил: "Да нет, не будет ничего, ты что, 21-й век, какая может быть война, о чем мы говорим".

О том, как часто за эти 3 недели они общались с Владимиром Зеленским, Евгений ответил так:

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Мы переписываемся почти каждый день. Я же выхожу в магазин, люди обращаются и просят: "Передайте, пожалуйста, привет, чтобы он держался, мы за него". Я просто ему передаю мнения наших сограждан. Ему пишу, он в ответ пишет.

Также Кошевой рассказал, почему не идет на фронт.

Я думаю, что от меня на передовой будет очень мало пользы, если меня завалят в первые же секунды войны. Потому что нет навыков тактического боя, да, можно стрелять, но навыков ведения тактического боя нет. Если какой-то снайпер снимет в первую секунду, чем я помогу стране. А здесь, я думаю, от нас много пользы, в тылу.

Смотрите интервью Евгения Кошевого для "Слава +" далее.

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Также не пропустите интервью Евгения Синельникова "Славе +", где он рассказывает об оккупации и своем спасении.

К слову, сейчас также обсуждают, как Ирина Федишин дала сильную "пощечину" Ани Лорак.

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