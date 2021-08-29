Мы реализовались в России, но приехали домой: Artik & Asti собрали аншлаг в Киеве

Дуэт обрел популярность в РФ, где часто выступает на музыкальных премиях и фестивалях. Минувшим вечером Artik & Asti выступили в украинской столице

Artik & Asti выступили в Киеве / Фото: instagram.com/artikastiofficial

Группа Artik & Asti, клип для которых снял Алан Бадоев, вчера исполнила свои самые популярные хиты для украинской публики. Это был их первый за несколько лет концерт на родине. Дуэт прибыл в Украину прямо из Сочи, где участвовал в фестивале "Новая волна".

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После шоу Анне и Артему (настоящие имена Artik & Asti) задали вопрос артистами какой страны они себя считают – России или все же Украины.

Artik & Asti ответили неоднозначно, отметив, что дома у них с музыкой "не сложилось", а в РФ все вышло более удачно.

Мы реализовались как группа, как артисты, именно в России, там именно впервые зазвучали наши песни, приобрели популярность... Мы себя не идентифицируем как музыканты. Но естественно мы из Украины, это не секрет, это написано в Википедии, – сказал Артем в видео, опубликованном в Telegram-канале "Культурная прачечная".