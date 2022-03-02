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"Мы семимильными шагами движемся прямиком в ад": Анжелика Варум осудила войну в Украине

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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2 марта, 11:04
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Певица, правда, не сказала открыто, что войну в Украине начал Путин
Анжелика Варум призвала прекратить войну
Анжелика Варум призвала прекратить войну / Фото: instagram.com/avarum

Недавно высказался о войне в Украине Леонид Агутин, хотя и не назвал виновника в ее развязывании – Владимира Путина. Не стала отмалчиваться и его супруга, певица Анжелика Варум.

На своей странице в инстаграме артистка, которая родилась во Львове, написала обращение с требованием прекратить войну. Правда, она, как и ее муж, не говорит о том, что Россия напала на Украину и уже седьмой день идет полномасштабная война, а не спецоперация, как продолжает думать Лолита Милявская.

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"Я долго молчала. Я уже вышла из оголтелого возраста, когда можно орать на весь мир, что я против войны, зарабатывая баллы на сложившейся чудовищной ситуации и пользуясь одобрением большинства. Любому здравомыслящему человеку понятно, что против.

Но я обязана анализировать, хотя бы для того, чтобы мои дети жили с открытыми глазами, чтобы их не использовали как пушечное мясо, затыкая дыры в экономике. Мне казалось, что уроки истории, все книги, написанные о войне и о ее предпосылках, никогда больше не позволят нам наступить на эти грабли. Ан нет! Всё, оказывается, возможно!

Вне зависимости от исхода текущих событий, мы семимильными шагами движемся прямиком в ад! Точнее, по общечеловеческим меркам мы уже в аду! Кто виноват, рассудят потомки, если конечно выживут…

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Большое видится на расстоянии…
Мои соболезнования семьям погибших.
Мое требование к лидерам обеих стран – незамедлительно сесть за следующий раунд переговоров! Без посредников!!! Это наше дело! Это жизни наших граждан!
По понятным причинам отключаю комментарии, чтобы не множить злобу и агрессию".

Анжелика Варум
Анжелика Варум / Фото: instagram.com/avarum

Отметим, что ряд звезд с украинскими корнями продолжают молчать. Среди них Наташа Королева, Ёлка, Лариса Долина.

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К счастью, есть и те, кто называют вещи своими именами.

Мы уверены в победе. Все будет Украина!

Вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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