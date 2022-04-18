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Мы все время в скитании: Оля Полякова о том, как война разделила ее семью

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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18 апреля, 21:07
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Украинская певица призналась, что ее муж сейчас не рядом
Муж Оли Поляковой пошел в тероборону
Муж Оли Поляковой пошел в тероборону / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Олю Полякову, которая спела трогательную Колыбельную для Украины, война застала в Киеве. Звезда, как и большинство украинцев, не собирала "тревожный чемоданчик". Так что вещи певице пришлось паковать в панике и на нервах.

В интервью с телеведущей Нашей Влащенко на Youtube-канале "Украина 24" Полякова рассказала, что сейчас ее дочери – Маша и Алиса в безопасном месте за пределами Украины. А вот муж Вадим находится в Киеве.

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Я увезла детей за границу. Где-то, примерно, две-две с половиной недели назад я уехала. До этого я была на западе Украины, до этого была в Киеве, до этого я была под Киевом. Мы в таком скитании находились все это время. И у меня остался муж в Киеве, пошел в тероборону. И я, конечно, каждый день в невероятном ужасе и переживаниях за то, как он там и когда мы увидимся и чтобы он был с нами, – поделилась артистка в интервью.

В то же время Оля не стала рассекречивать свое местонахождение. Вероятно, певица не сидит на одном месте. Так, на днях Полякова была в Греции – она спела гимн Украины перед футбольным матчем.

Отметим, что Оля Полякова борется на информационном фронте и освещает миру правду о войне в Украине. За это ее даже заблокировали в Instagram.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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