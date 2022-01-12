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На 10-летие свадьбы Лилия Ребрик и Андрей Дикий подарили друг другу дом

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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12 января, 22:05
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В декабре 2021 года звездная ведущая программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" Лилия Ребрик и ее супруг, хореограф Андрей Дикий отпраздновали розовую свадьбу
Лилия Ребрик и Андрей Дикий купили на годовщину дом
Лилия Ребрик и Андрей Дикий купили на годовщину дом / Фото: пресс-служба

Лилия Ребрик и Андрей Дикий заинтриговали поклонников второй свадьбой в Барселоне. А сейчас поделились, что в их семье есть особые традиции для этого праздника.

Так, например, на каждую годовщину они дарят друг другу красивую обувь. А в этом году они договорились сделать презенты в розовых цветах.

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На самом деле, мы всегда помимо обуви дарим что-то, что соответствует названию свадьбы. На чугунную, например, сковородку и разные кухонные принадлежности. На жестяную у нас был family look – футболки с надписью "Жесть", – с улыбкой рассказала Лилия Ребрик в интервью журналу "Теленеделя". – А в этот раз мы еще подарили друг другу дом мечты!

По словам телеведущей и актрисы, несколько лет назад они с супругом построили дачу за городом, где семья наслаждается отдыхом и чистым лесным воздухом. И за время карантина они так полюбили загородную жизнь, что решили обзавестись домом под Киевом.

Люди никогда не должны останавливаться, даже когда им кажется, что у них все есть, надо постоянно повышать свою планку. Это заставляет быть в тонусе. Правда, надеюсь, что мы заедем в свой дом не через пять лет, а раньше. (Смеется.) Хотя работы очень много: есть только коробка, в которой надо все довести до ума", – отметила ведущая программы "Ранок з Україною".

О том, как Лилия и Андрей отметили 10-летие свадьбы, чем интересуются их дочки, об участии Лилии в гипершоу "МАСКА" и сюрпризах, которые готовит своим зрителям команда программы "Ранок з Україною", читайте в свежем номере журнала "Теленеделя" с Лилией Ребрик и Андреем Диким на обложке.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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